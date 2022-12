Fantacalcio, 5 calciatori da non vendere all’asta nonostante il flop

Cinque giocatori hanno rappresentato delle vere delusioni fin qui al fantacalcio. All’asta di riparazione, però, teneteli.

Fin qui hanno vissuto una stagione drammatica dal punto di vista realizzativo, andando incontro a numerose prestazioni negative. Parliamo di 5 talenti della Serie A su cui in tanti, nella scorsa estate, hanno deciso di puntare forte. Investimenti che però, nelle prime 15 giornate di campionato, non hanno prodotto i dividendi sperati. A gennaio, in ogni caso, teniamoli in rosa. Si tratta di elementi di grande qualità, destinati senza dubbio a riscattarsi.

Non possiamo che partire da Antonin Barak, passato dai fasti di Verona alle difficoltà della Fiorentina. Lo scorso anno il ceco era stato una delle principali rivelazioni del torneo, mettendo a segno ben 11 reti e 4 assist. Nella realtà viola, invece, ha fatto fatica ad imporsi togliendosi qualche soddisfazione giusto in Conference League: solo un gol in 13 apparizioni in campionato, giunto tra l’altro nell’ultima partita prima della sosta. Un segnale incoraggiante.

Può un centrocampista andato a segno 4 volte e messo a referto un assist essere considerato una delusione? Nel caso di Teun Koopmeiners, sì, perché dopo un inizio super (tripletta al Torino il primo novembre) si è progressivamente spento senza riuscire a fornire alcun tipo di contributo. Nella valutazione, inoltre, rientra il rigore sbagliato contro l’Empoli. Un errore ininfluente ai fini del risultate finale, ma comunque grave per un calciatore che intende diventare tra i migliori internet del ruolo. Nell’Atalanta, in ogni caso, è un titolare inamovibile e spesso Gian Piero Gasperini lo schiera trequartista. Tornerà a graffiare.

Fantacalcio, i 5 giocatori che si riscatteranno nel 2023

Passiamo poi a Beto Betuncal, inserito in questa particolare lista per il fatto che il suo tecnico Andrea Sottil non lo ritiene imprescindibile: 15 gare complessive, di cui solo 7 vissute da titolare. Quando viene impiegato, però, sa fare male: 6 centri in 685 minuti trascorsi al rettangolo di gioco. Il ballottaggio con Isaac Success è destinato ad andare avanti per tutta la stagione ma il portoghese ha tutte le qualità per migliorare i propri numeri ed imporsi in maniera definitiva.

Bilancio stranamente negativo per Denzel Dumfries, capace di totalizzare appena un gol e 3 assist in 15 partite. Nella scorsa stagione ha chiuso rispettivamente a quota 5 e 5: numeri che l’olandese raggiungerà nei prossimi mesi. La fascia destra è il suo regno, la concorrenza di Raoul Bellanova è praticamente nulla. Senza il pensiero di doversi mantenere sano per il Mondiale, tornerà ai suoi consueti livelli qualitativi.

Chiudiamo infine con Hamed Junior Traorè, rimasto a lungo ai box a causa di un grave infortunio e rientrato a metà ottobre. Con davanti appena un mese di campionato, l’ivoriano ha scelto saggiamente di non forzare in modo tale da approfittare della pausa per ritrovare la forma migliore. Al suo posto ha giocato, con merito, Armand Laurienté ma Traoré rappresenta un patrimonio importante per il Sassuolo e al Fantacalcio. Il palcoscenco tornerà presto suo.