Fantacalcio, 5 sorprese su cui puntare all’asta di riparazione

Cinque giocatori hanno sorpreso tutti durante la prima parte della stagione: all’asta di riparazione del Fantacalcio puntate su di loro.

Delle autentiche sorprese al fantacalcio, su cui ben pochi in estate avevano deciso di scommettere. Elementi rimasti svincolati nella maggior parte delle leghe che, durante l’asta di riparazione, diventeranno invece dei veri e propri pezzi pregiati. Di chi parliamo? Di cinque giocatori divenuti, con il passare delle settimane, delle colonne portanti delle rispettive squadre capaci di fornire, oltre a buone prestazioni in maniera costante, anche bonus inaspettati.

Una lista del genere non può che partire da Armand Laurienté, arrivato a Sassuolo con il complicato ruolo di sostituto di Giacomo Raspadori. Fin qui, missione riuscita: 2 reti e 3 assist in 9 apparizioni totali in campionato. Un bottino, ulteriormente arricchito da una fantamedia ottima (7.33), destinato a crescere ancora di più da gennaio in poi. Perché? È un titolare inamovibile (sempre schierato titolare), lo stile di gioco di Alessio Dionisi lo valorizza e in quel ruolo non ha rivali.

Ottimo pure il rendimento di Ademola Lookman. L’ex Leicester, al momento del suo arrivo a Bergamo, era stato accolto tra lo scetticismo generale. Dubbi durati lo spazio di alcune settimane. L’inglese, infatti, nel giro di pochi mesi non soltanto è riuscito a diventare il principale terminale offensivo dell’Atalanta (7 gol e 2 passaggi vincenti) ma anche il rigorista designato della squadra. La fantamedia, intanto, ha raggiunto livelli d’eccellenza (8.90). Se lo avete già in rosa tenetelo. In caso contrario, puntate forte su di lui. Luis Muriel e Duvan Zapata, per questioni anagrafiche, partono nettamente indietro rispetto a lui.

In Serie B lo scorso anno aveva fatto più che bene (14 centri e 6 assist) ma ripetersi in A non era affatto scontato. Gabriel Stefezza, almeno finora, non ha risentito più di tanto del salto di categoria: 4 timbri e una fantamedia da stropicciarsi gli occhi (7.31). Qualità in fase di realizzazione, dinamismo e tanto sacrificio in copertura. Una pedina insostituibile per il Lecce. Nel Monza, invece, brilla la stella di Carlos Augusto (fantamedia di 6.75) diventato uno degli esterni più affidabili della Serie A. Spinta costante sulla fascia sinistra e piede delicato: 3 centri e un passaggio vincente.

Chiudiamo con Tommaso Baldanzi, classe 2003 di proprietà dell’Empoli e già finito nel mirino del Napoli che conta di regalarlo a Luciano Spalletti il prima possibile. Per due gol in 6 apparizioni e tante belle prestazioni che gli hanno consentito di raggiungere una fantamedia pari a 7.33. Una pepita d’oro, che nella seconda parte della stagione può brillare ancora di più.