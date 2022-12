La Serie B non è un campionato per big?

Le difficoltà di Cagliari e Venezia danno conferme ad una statistica: le retrocesse dalla A spesso hanno difficoltà al primo anno di Serie B.

Quando ormai siamo al giro di boa della stagione di Serie B, il cammino delle tre retrocesse dalla massima serie è tutt’altro che da ricordare. Tra Genoa, Cagliari e Venezia, solo i primi sono in zona play-off.

Non è tutto oro quel che luccica però, perché anche dalle parti rossoblù della Lanterna, questa prima metà di stagione è stata tribolata, con l’addio di Blessin accompagnato da diverse polemiche interne allo spogliatoio. Chi si aspettava un Grifone ammazza campionato è rimasto deluso.

Così come chi si aspettava un Cagliari in posizioni di vertice. Per blasono e rosa i rossoblù erano considerati tra i favoriti alla promozione. E invece per adesso un anonimo campionato di metà classifica. Peggio ancora il Venezia, invischiato in zona play-out e con la retrocessione a soli 2 punti di distanza.

Serie B, buona la… seconda

Se guardiamo le prime posizioni notiamo invece come esse siano occupate da Bari, Reggina e Frosinone. Tre club che la Serie A non la vedono da un bel po’. Nelle zona alte anche il Parma, squadra che l’anno scorso era partita, da retrocessa, con i favori del pronostico e che invece ha affrontato un campionato mediocre.

Se percorriamo a ritroso le ultime stagioni il trend è simile. Le neo-retrocesse fanno molta fatica: l’anno scorso solo il Benevento riuscì a centrare i play-off. Il Crotone addirittura ha subito una doppia retrocessione. La stagione precedente nessuna delle tre retrocesse (Brescia, Spal, Lecce) ha centrato la promozione.

Stessa cosa l’anno prima (Chievo, Empoli, Frosinone), mentre nel 2018/19 solo al Verona, tramite play-off, è riuscita l’immediata risalita. Dobbiamo però tornare al 2017/18 per trovare una retrocessa, l’Empoli, che viene promossa dalla porta principale. In un campionato che però vide anche il sostanziale fallimento del Pescara.

Se però andiamo a vedere il secondo anno di cadetteria la statistica cambia. Il Frosinone retrocesso nel 2016 viene promosso nel 2018. Il Benevento retrocede nel 2018, ma nel 2020 ammazza letteralmente il campionato. Percorso simile per il Crotone: giù nel 2018 e su nel 2020. L’Empoli scende nel 2019 e risale nel 2021. E delle promosse dello scorso campionato, indovinate un po’? Il Lecce era retrocesso due stagioni prima.

Insomma, spesso per le neoretrocesse il primo anno in cadetteria è molto difficile. Questione di mentalità, costruzione della squadra, ambiente. Tanti fattori. Ma spesso, dal secondo anno, se si persevera nella costruzione di un progetto vincente si può ben sperare. Dalle parti di Parma incrociano le dita, dalle parti di Genova, Cagliari e Venezia forse devono sperare nel prossimo anno.