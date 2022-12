Alla fine la tv gliel’hanno comprata: Mondiali, la fantastica storia in Argentina

Un’immagine su tutte sta facendo il giro dell’Argentina e sta regalando una storia bellissima durante i Mondiali di Qatar 2022.

La tenerezza della dignità di un nonno argentino ha emozionato e commosso il web nelle ultime ore. Il cammino dell’Albiceleste ai Mondiali di Qatar 2022 ha restituito felicità e gioia a una nazione, come la maggior parte, ovvero suddivisa fra chi ha molto e chi deve fare i salti mortali per il minimo. Durante i festeggiamenti post-gara delle ultime partite, saranno sicuramente risuonate le dichiarazioni tanto di Leo Messi quanto di Rodrigo De Paul proprio di vicinanza attraverso i risultati di squadre alle persone che vivono una condizione meno agiata.

La bellezza del calcio è anche questa, vale a dire la capacità di creare una cassa di risonanza su tante situazioni che spesso passano inosservate e fare un piccolo gesto, che per qualcuno significa tutto.

Perciò la storia del quasi 83enne Carlos Bejar è diventata fra le più dolci e tenere che la kermesse intercontinentale lascerà in eredità.

Argentina, diventa virale l’immagine del nonno che guarda la partita dalla tv per strada: la commovente storia

L’utente enterrihanna aveva condiviso su Twitter la foto di questo anziano signore di spalle mentre guardava dalla vetrina di un grande negozio con esposto un televisore la partita dell’Argentina. Intenerita dall’immagine, gli ha scattato una foto e l’ha diffusa, scrivendo: “Ho bisogno che gli regaliamo una tv, per favore”, il tag era rivolto alla grande catena di elettrodomestici locale, Fravega. La risposta non si è fatta attendere: “Nonnooo… ti scriviamo in privato, così ci aiuti a contattarlo. La finale la vedrà con la tv nuova!”.

Ma come cercare un uomo fotografato soltanto di spalle? Il grande potere della comunicazione social l’ha reso possibile. Grazie alla risposta di Fravega, l’immagine ha cominciato a diffondersi e alcuni utenti hanno segnalato Carlos Bejar, noto per avere un piccolo negozio di abbigliamento. Aveva scelto di vederla davanti allo schermo per strada perché molto grande e ha confessato poi di aver mantenuto l’abitudine perché ha portato fortuna. Nonostante il regalo che Favrega gli ha fatto, il nonnino argentino ha assicurato che non cambierà il suo rituale: guai a farlo, ma che sarà felice se qualcuno vorrà tenergli compagnia, seduto accanto alla sua vecchia sedia di legno.