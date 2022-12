“Si può dire che tifo Argentina?”: Lollobrigida risponde ad Adani | VIDEO

A poche ore dall’inizio della finalissima tra Francia e Argentina arriva la provocazione di Lele Adani che farà discutere.

Tra poche ore andrà in scena l’atto conclusivo dei Mondiali in Qatar. Dopo un mese di competizione, all’atto finale sono giunte Francia e Argentina. Lionel Messi contro Kylian Mbappè.

Riuscirà la Francia a bissare il successo del 2018, cosa mai accaduta nell’era moderna del calcio, o invece ci sarà la primissima gioia mondiale per Messi? La risposta l’avremo tra poche ore. Nel frattempo, anche in Italia, il tifo si divide tra i transalpini e l’albiceleste. Semplici tifosi, addetti ai lavori, calciatori e allenatori. Tutti avranno una preferenza, chi più marcata, chi più nascosta.

Lele Adani, che in questi Mondiali è stato commento tecnico per la Rai, non ha mai nascosto la sua poco velata simpatia per Messi e per l’Argentina. A commentare la finale non ci sarà però lui. L’ex difensore ha però voluto giocare un po’ sulla cosa e sul suo tifo per l’albiceleste con una serie di Instagram Stories che sono immediatamente diventate virali.

Adani e la provocazione pro Argentina: “Viva el futbòl”

A cena con i colleghi della Rai Marco Lollobrigida e Alessandro Antinelli, Adani ha postato una serie di Instagram Stories in cui anticipava la finale di oggi. Davanti ad un pizza i tre hanno prima scherzato sul fatto che la pizza è un alimento tipico italiano e in Argentina ci sono tantissimi italiani. Con Lollobrigida che provocatoriamente chiede: “Si può dire che tifo Argentina?” (GUARDA IL VIDEO QUI)

Successivamente nella seconda stories, con un eloquente “Viva El Futbòl” con tanto di cuoricino azzurri sovraimpressione, Adani ha indirettamente risposto, utilizzando l’espressione spagnola per ‘calcio’ e poi con un’espressione eloquente e una faccia sorniona si è lasciato andare ad un “insomma” tra le risate dei due colleghi presenti che immediatamente hanno colto i suoi riferimenti pro Argentina.