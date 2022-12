Messi lo snobba durante i festeggiamenti: il ‘tifoso’ era d’eccezione

L’Argentina ha vinto i Mondiali e si è data ai festeggiamenti, tanto la squadra quanto il suo popolo, ma Messi è apparso infastidito. Ecco cos’è successo in Qatar.

Lionel Messi ha conquistato quell’unica coppa, la coppa delle coppe, che mancava per completare, con la ciliegina sulla torta, il suo palmares. L’Argentina ha così seguito il proprio capitano e ha scalato il gradino più alto che l’ha condotta sul tetto del mondo. Ad alcuni, tuttavia, non è sfuggito quanto avvenuto durante i festeggiamenti proprio da parte del numero 10.

L’Argentina, al termine della finalissima di Qatar 2022 giocata contro la Francia, si è giustamente data ai festeggiamenti per il successo conquistato. Sia la nazionale con i suoi giocatori, sia l’intero Paese con tutti i suoi abitanti. E non hanno fatto eccezione i tanti argentini sparsi per il mondo.

In campo appunto è stata una grande festa perché, dopo una gara che è stata tutto tranne che scontata, vincere ai rigori ha avuto il sapore di liberazione, oltre che di immensa gioia. Eppure Leo Messi ha avuto un ‘fan’ conosciuto ma anche parecchio insistente che ha cercato in tutti i modi di attirare la sua attenzione.

L’Argentina si è goduta la festa, ma Messi ha avuto a che fare con un ‘fan insistente’: ecco cos’è accaduto in Qatar

Il rigore decisivo, che ha permesso all’Argentina di vincere il Mondiale contro la Francia, è passato questa volta per i piedi di Montiel. Dopo aver causato il secondo penalty in campo a favore degli avversari, l’argentino nel momento più importante si è riscattato e ha fatto esplodere di gioia i suoi compagni e i suoi connazionali.

Ma è stato durante i festeggiamenti che è avvenuto un siparietto che in diversi hanno colto, dal momento che ha coinvolto lo stesso Messi. Mentre il capitano dell’Albiceleste si dava alle risate e agli abbracci sul rettangolo verde, dopo aver alzato verso il cielo la Coppa del Mondo, infatti, è stato raggiunto dal noto chef Salt Bae.

Nusret Gokce (suo vero nome) ha scattato foto con diversi giocatori argentini. E ha cercato di fare lo stesso con il numero 10 della nazionale vincitrice. L’ha seguito in campo e l’ha scosso per un braccio, provocando il nervosismo del campione del mondo che, come testimoniato da un video, gli ha lanciato uno sguardo non propriamente amichevole. Ed è poi tornato a festeggiare con i suoi e con il suo staff tecnico.