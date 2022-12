Marche in delirio per il ‘suo’ Messi: che festa per la vittoria dell’Argentina

Non solo la città di Napoli in festa per la vittoria dell’Argentina. Anche nella Regione Marche è grande gioia per il figliol prodigo Messi…

Trentasei anni dopo, l’Argentina è sul tetto del mondo. La vittoria del titolo iridato è stata tanto spettacolare quanto sofferta. Messi e compagni hanno dovuto superare lo scoglio Francia per arrivare ad un risultato che ha avuto dello storico. E che per la Pulce ha significato il coronamento di una carriera intera, nonché il superamento di un peso enorme che l’ex Barcellona portava sulle proprie spalle.

Adesso Lionel è finalmente libero, di quella pressione e di quei paragoni con Diego Armando Maradona, ascendendo ai livelli iperuranici della storia del calcio. Un qualcosa che è stato accolto con estrema gioia non solo dalla terra albiceleste, ma anche dalla ‘argentina’ Napoli. Il capoluogo campano ha festeggiato come non mai la vittoria della selezione di Scaloni, in onore e nel ricordo del Pibe de Oro e del legame nato con i ‘fratelli’ argentini. Eppure, non si è festeggiato solo all’ombra del Vesuvio: anche nelle Marche è stata festa grande per l’Argentina e il motivo farà sorridere persino Messi.

Nelle Marche si festeggia per l’Argentina: omaggio alla terra natale della famiglia Messi

Già, perché oltre a vantare numerose comunità argentine nella propria regione, le Marche sono la terra che ha dato origine alla famiglia di Lionel Messi. I suoi trisavoli sono nati in provincia di Macerata: quello paterno, Angelo Messi, è partito da Recanati nel 1883 per sbarcare in Argentina; idem quello materno, Ranieri Coccettini, emigrato da San Severino Marche nel 1899. Non è un caso infatti che la Pulce compaia addirittura nei registri dell’Aire tra gli italiani residenti all’estero, essendo dotato di doppia cittadinanza.

“Avremmo preferito festeggiare la vittoria dell’Italia, ma abbiamo fatto il tifo per l’Argentina e per Lionel Messi“: a spiegarlo è la sindaca di San Severino Marche, Ross Piermattei, ai microfoni dell’ANSA. “Speriamo di invitarlo presto per conferirgli la cittadinanza onoraria”, ha concluso la prima cittadina marchigiana, ammiccando al forte legame tra il proprio Comune e la famiglia Messi.