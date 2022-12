Argentina, Martinez nel caos: la pena chiesta dalla Francia è assurda

Dopo Argentina Francia persistono le polemiche sul Mondiale, in particolare sul gesto di ‘Dibu’ Martinez. E arriva una richiesta molto pesante.

Il Mondiale è finito, ma le discussioni non si placano. In particolare in Francia, casa della squadra sconfitta nel tentativo di difendere il titolo conquistato nel 2018. Dopo le polemiche di chi denunciava il gol del 3-2 di Messi come irregolare, dal paese transalpino arrivano ora nuove critiche e richieste di punizioni verso gli argentini.

Al centro della polemica c’è ovviamente Emiliano ‘Dibu’ Martinez, il portiere dell’Albiceleste e dell’Aston Villa, grande protagonista con le sue parate durante la finale. E protagonista, in maniera meno positiva, nelle celebrazioni post partita, quando è stato autore di un gesto volgare con il premio di miglior portiere del torneo. Un episodio che ha fatto discutere fin da subito, alimentando polemiche contro l’Argentina che già erano emerse dopo i rigori contro l’Olanda.

Martinez ha successivamente spiegato che il suo gesto è stato in realtà una reazione ai fischi arrivati contro di lui dagli spalti al momento di ricevere il Guanto d’Oro. Il fatto che però l’estremo difensore argentino non si sia scusato, non ha fatto che esacerbare ulteriormente gli animi di alcuni tifosi francesi. Al punto che adesso c’è chi, dall’alto di una posizione abbastanza importante, chiede una punizione esemplare alla FIFA.

La Francia contro ‘Dibu’ Martinez: punizione per il portiere dell’Argentina

“La FIFA dovrebbe ritirargli il premio” tuona su Twitter Karl Olive, ex giornalista e dirigente sportivo francese di 53 anni. La sua presa di posizione è abbastanza rumorosa, dato che Olive oggi è un politico abbastanza importante in Francia, sindaco di Poissy (una cittadina nella zona di Saint-Germain-en-Laye, vicino Parigi) per il partito liberale Renaissance. Ancor di più, è il presidente del Comitato olimpico francese, cioè l’uomo a capo delle prossime Olimpiadi, che si terranno nel 2024 a Parigi.

“Che immagine per il calcio” ha commentato polemicamente Olive sui social, chiedendo appunto che la FIFA tolga a Martinez il premio come miglior portiere del torneo. Una polemica che in realtà è abbastanza fine a se stessa, dato che appare molto improbabile che la federazione internazionale possa decidere di tornare sull’assegnazione.