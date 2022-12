L’Italia ritrova Castrovilli: “Dopo il gol mi è scesa una lacrima”

Le dichiarazioni del centrocampista della Fiorentina e della Nazionale italiana Gaetano Castrovilli dopo il rientro in campo.

Sono passati otto mesi dall’infortunio, durante il match tra la sua Fiorentina e il Venezia. Gaetano Castrovilli ha finalmente riassaggiato il campo, per la prima volta nella nuova stagione, nel match amichevole contro il Lugano.

Un rientro in campo con la maglia della Fiorentina che è stato contraddistinto anche da un gol. Castrovilli infatti, dopo essere entrato al 75′ al posto di Amatucci, ha siglato la sesta rete dei viola al minuto 92′. Una gioia immensa che Castrovilli ha esternato ai microfoni dei media nell’immediato post partita.

“Mi è scesa una lacrima dopo il gol.” ha dichiarato Castrovilli. “Un’emozione unica. E’ stato un lunghissimo percorso che finalmente si è concluso. Già dal giorno dopo l’infortunio mi sono detto che questa era una sfida da affrontare e che non potevo perdere. Il ruolo che facevo prima dell’infortunio adesso lo stanno coprendo benissimo i miei compagni. Vedremo col mister quando e dove giocare.”

Castrovilli, un recupero importante per la Fiorentina ma anche per l’Italia

La Fiorentina può senza dubbio sorridere. Castrovilli potrà essere un’arma in più per la Viola per raddrizzare una stagione che, fino a questo momento, non ha portato moltissime gioie. La Fiorentina al momento è impantanata a centro classifica, anche se nelle ultime 4 gare prima della sosta ha portato a casa 3 vittorie.

Ma Castrovilli è anche un’arma in più a disposizione del CT Roberto Mancini che nel 2023, dopo la delusione per la mancata partecipazione ai Mondiali in Qatar appena conclusi, dovrà difendere il titolo di campione d’Europa, vinto anche da Castrovilli nel 2021. E proprio riguardo l’Italia, Castrovilli ha un pensiero in questa giornata che segna il suo rientro in campo. Per Gianluca Vialli, membro dello staff tecnico di Mancini, che in questi giorni sta lottando contro la sua malattia in Inghilterra. “Voglio dedicare un pensiero a Gianluca.” ha dichiarato il centrocampista. “Siamo tutti vicini a lui.”