Samp, si può solo vendere: Stankovic ha una soluzione

La Samp è in piena emergenza, societaria e tecnica, e a gennaio rischia di indebolirsi ulteriormente. Per Stankovic c’è una soluzione interna.

La situazione della Sampdoria può essere definita solo in un modo: preoccupante. Il tanto sospirato cambio di proprietà ancora non è arrivato, e senza un nuovo patron tutto resta sospeso. La dirigenza deve fare di necessità virtù, cedendo dei giocatori per fare cassa. E andando così a indebolire ulteriormente una rosa penultima in Serie A, con l’allenatore Stankovic costretto a fare di necessità virtù.

I nomi dei partenti sono noti: Bereszynski andrà al Napoli, in un’operazione ormai in attesa solo dell’ufficialità. Il suo ottimo Mondiale, e un campionato tutto sommato di discreto livello nonostante i problemi della Samp, lo rendono una preziosa plusvalenza, a cui in questa fase i blucerchiati non possono dire di no. Poi c’è Caputo, miglior realizzatore della squadra nella scorsa stagione, che si trasferirà a Empoli.

La speranza è almeno quella di riuscire a trattenere Sabiri, dopo le buone cose fatte al Mondiale, perché senza la sua fantasia la Samp non può andare lontano. Poi, la dirigenza dovrà cercare di portare qualche nome nuovo in rosa, ma si tratterà di scommesse, peraltro in prestito. In attacco arriverà Lammers, punta da 8 gol nelle ultime quattro stagioni; per Bereszynski, a destra il Napoli manderà in blucerchiato il giovane Zanoli, reduce da appena 21 minuti in campo in questa prima parte di stagione.

L’ultima speranza di Stankovic per la Samp

Molto poco, per salvare i blucerchiati dalla retrocessione. Se nei prossimi giorni non arriverà davvero una nuova proprietà in grado di ripianare subito i debiti e immettere soldi sul mercato, Stankovic dovrà trovare delle soluzioni interne. Il tecnico serbo ha già reso pubblica la sua insoddisfazione con lo stato attuale delle cose, ma le casse societarie sono vuote e purtroppo non sembra esserci alternativa a un mercato al ribasso.

Almeno in attacco, però, si intravede una speranza all’orizzonte: Daniele Montevago, centravanti ex Palermo classe 2003, si sta rapidamente imponendo in prima squadra. Aggregato per la prima volta da Giampaolo nella scorsa stagione, lo scorso 29 ottobre è stato fatto esordire da Stankovic, e nell’ultima amichevole col Kayrat ha messo a segno una tripletta.

I numeri offensivi di Lammers non inducono certo all’ottimismo, e con Gabbiadini e Quagliarella spesso infortunati, la Samp avrà bisogno di un attaccante affidabile. Lo spazio per Montevago quindi ci sarà, e al momento è lui il giovane più interessante a disposizione dei liguri. Il suo entusiasmo può essere l’arma in più per ribaltare le sorti della stagione.