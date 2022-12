Il calcio piange Pelè: la leggenda del calcio si è spenta a 82 anni

Il mondo del calcio piange Pelè. La leggenda brasiliana è morto in Brasile all’età di 82 anni. L’ex calciatore era ricoverato in ospedale.

Era una notizia ormai nell’aria da diversi giorni, ma in questi minuti è arrivato l’annuncio ufficiale. La leggenda brasiliana del calcio Pelè è morto pochi minuti fa all’età di 82 anni. Lo ha annunciato ai media brasiliani il suo storico agente, il campione dopo giorni e tanta sofferenza non ce l’ha fatta.

Pelè, considerato da tanti come una delle leggende del calcio, era ricoverato in condizioni critiche all’Ospedale di San Paolo, da circa un mese, esattamente dallo scorso 29 Novembre. Pelè aveva problemi di natura cardiaca e renale ed il bollettino medico lo vedeva in gravissime condizioni da tempo.

Dopo Mihajlovic un altro grave lutto si abbatte sul mondo del calcio. Il Brasile piange la sua stella più lucente, un calciatore che ha fatto la storia di questo sport. O’Rey ha trascinato la Nazionale verdeoro a suon di gol e assist ed ha contribuito alla vittoria di ben tre titoli Mondiali.

Pelè, muore una leggenda

Oltre 1000 gol tra i professionisti e una carriera indimenticabile. Si è spenta la più grande leggenda del calcio brasiliano, colui che in Sudamerica era un’autentica icona. Da diverso tempo Pelè aveva a che fare con gravi problemi di salute, ma dopo settimane di ansia il campione non ce l’ha fatta.

Pelè è stato l’unico calciatore ad aver vinto tre Mondiali di calcio, rispettivamente nel 1958, nel 1962 ed infine nel 1970. Nel 1999 la Fifa nominò il campione brasiliano come il calciatore del secolo. Nel 2021 era stato operato per un tumore al colon ed il calciatore ha avuto diversi problemi di salute. La redazione di SerieAnews porge le condoglianze alla famiglia del calciatore.