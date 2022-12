Real Madrid, occhio ai giovani: Ancelotti valuta Miguel Gutierrez e Fran Garcia

Dopo gli acquisti negli ultimi anni di calciatori come Vinicius e Rodrygo e più recentemente di Camavinga e soprattutto Tchouameni, è ora il turno della difesa e la società ha messo alcuni nomi nel mirino. Real Madrid, la società valuta clamorosi ritorni. Il club spagnolo potrebbe realizzare, da qui a fine stagione, alcuni colpi per rinforzare il reparto difensivo.

Nel mirino di Ancelotti sono finiti due giovani cresciuti nella Cantera madrilena ed ora esplosi in altri club. I nomi in questione sono quelli di Miguel Gutierrez e Fran Garcia, rispettivamente laterali di proprietà del Girona e del Rayo Vallecano. I due sono nati nelle giovanili della Castilla (giovanili del Real Madrid) e ora stanno mettendo in luce tutto il proprio talento.

Real Madrid a caccia di esterni, la situazione

Sia Gutierrez che Garcia sono titolari fissi nei propri club, il Real ha un diritto di recompra su entrambi e Ancelotti potrebbe valutare il ritorno di almeno uno dei due entro fine stagione. I Blancos sulla sinistra hanno solo Ferland Mendy, unico laterale puro nella rosa e calciatore che non ha ancora rinnovato. Intanto la crescita di questi due è esponenziale e il Real monitora con attenzione i loro progressi.

In questa stagione, numeri alla mano, sia Gutierrez che Garcia, hanno fatto meglio di Mendy e nello specifico alcune recenti dichiarazioni di Ancelotti hanno fatto molto rumore. Il tecnico italiano del club iberico ha parlato riguardo il futuro e nello specifico ha chiarito: “Miguel Gutierrez è un giocatore che stiamo valutando per il futuro. Stiamo vedendo tutti che sta facendo davvero molto bene”. Parole importanti per il calciatore, per un futuro che sembra sempre più a tinte ‘Blancos’.