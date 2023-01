Marcatori 2022, clamoroso in testa: tre sconosciuti davanti a Mbappé

Il francese del PSG Mbappé, grande protagonista pure al Mondiale e uno dei massimi campioni planetari è stato beffato da tre sconosciuti

La classifica dei marcatori dell’anno solare 2022 regala una top 3 di sconosciuti. Un anno fa, era toccato a Robert Lewandowski, Dusan Vlahovic e Erling Haaland aggiudicarsi le prime tre posizioni della graduatoria dei calciatori con più gol realizzati nel 2021. Quest’anno, nessuno dei tre si affaccia sul podio.

Anzi, i calciatori più prolifici dell’anno appena archiviato diranno ben poco anche agli appassionati di calcio più accaniti? Scommessa? Basterà arrivare fino in fondo se ci si vuole mettere alla prova.

Marcatori 2022: i primi tre sono sconosciuti, il primo rappresentante della Serie A è Ciro Immobile

Bisogna scorrere parecchio la classifica per ritrovare il primo calciatore di Serie A presente tra i massimi realizzatori del 2022. In cima a questa speciale lista si trova Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio ha firmato 20 reti nell’anno solare. Bisogna però arrivare fino al 50esimo posto per leggere il suo nome.

Il podio è formato invece da tre calciatori sconosciuti ai più. Davanti a tutti figura infatti Boris Kopitovic, 27enne montenegrino del Tampines Rovers, formazione della Singapore Premier League. Il calciatore, appena una presenza con la nazionale montenegrina (nel 2018), ha timbrato il cartellino in 35 occasioni. Bottino firmato in appena 28 gare. Una media di un gol ogni 72 minuti, come sottolinea ‘Trasfermarkt’.

Sul secondo gradino del podio figura un altro illustre sconosciuto, Garbhan Coughlan. Irlandese, 29 anni, milita nel Cashmere Tecnical, squadra della New Zealand National League (occupa in questo momento la settima posizione). In 22 gare, l’irlandese è stato capace di segnare ben 33 marcature. Ha segnato addirittura un gol ogni 53 minuti. Rispetto a Kopitovic non è mai stato convocato dalla nazionale del suo Paese.

Terzo posto, infine, per Kodai Tanaka. Il giapponese di 23 anni ha segnato lo stesso numero di gol di Coughlan ma li ha raccolti in 28 gare, ad una media di uno ogni 72 minuti. Anche l’attaccante nipponico gioca nel massimo campionato di Singapore, nell’Albirex Niigata. Tanaka, come Coughlan, inoltre non ha mai rappresentato il suo Paese in nessuna gara internazionale.

Dietro a questi primi tre, figura Kylian Mbappé. L’asso del PSG e della nazionale francese deve accontentarsi della quarta posizione con 32 gol segnati in 33 partite (uno ogni 88’).

Via via figurano poi gli altri ‘mostri sacri’ come Erling Haaland e Robert Lewandowski.