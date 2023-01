Addio alla Roma a gennaio, il dirigente svela tutto in diretta

La Roma è una delle squadre attive sul mercato. Il club di Josè Mourinho valuta operazioni in entrata ed anche in uscita.

La Roma di Josè Mourinho tornerà in campo domani contro il Bologna, con i calciatori in campo all’Olimpico. Il tecnico portoghese non può più permettersi passi falsi e vuole cominciare l’anno nel migliore dei modi, non perdendo ulteriore terreno dalle prime. Dopo un buon avvio di stagione i costanti problemi fisici hanno rallentato il club giallorosso e la squadra ha terminato il 2022 al settimo posto.

Sia Mourinho che la società hanno obiettivi ben diversi ed il sogno, nonchè priorità, del club è di ritornare in Champions League. Questa sessione di calciomercato si preannuncia scoppiettante per la Roma, che, potrebbe effettuare diversi movimenti sia in entrata che in uscita. Il calciatore uzbeko Eldor Shomudorov è uno dei principali candidati a lasciare la capitale.

Il consigliere strategico della Cremonese Ariedo Braida ha parlato ai microfoni Twitch su Tv Play di Calciomercato.it e ha parlato di tanti temi, anche in chiave di calciomercato. Braida ha commentato: “Shomudorov? Ci siamo interessati al calciatore per un eventuale trasferimento a Cremona, a volte i giocatori non conoscono la nostra realtà. La classifica ci penalizza, ma con il tempo i calciatori capiranno che la Cremonese è una realtà importante e non di secondo piano”.

Non solo Roma, la Cremonese guarda anche ad altri club

Il dirigente ha svelato che il club lombardo non guarda solo a Shomudorov, ma anche ad altri attaccanti della Serie A. Braida ha continuato: “Bonazzoli è un calciatore che apprezziamo, a noi farebbe molto comodo. Stiamo cercando di valutare questa opportunità, poi chi vivrà vedrè e valuteremo il da farsi”.

L’ex dirigente ha parlato poi del giovane portiere Carnesecchi. Il calciatore è di proprietà dell’Atalanta, ma in prestito alla Cremonese e ci sono tanti rumors di calciomercato: Sul calciatore Braida ha parlato cosi: “E’ alla terza stagione con noi, ha fatto un bel percorso. Juve o Roma? Marco sta facendo questo percorso e sta proseguendo. E’ un ragazzo in gamba che sa di valere, ma deve anche maturare e migliorare perchè i portieri devono giocare”.