Calciomercato Milan, colpo di scena: si valuta un portiere del PSG

Il Milan, alla luce dell’infortunio patito da Maignan, cercherà di ingaggiare un portiere del Paris Saint Germain. Contatti avviati.

L’infortunio di Mike Maignan preoccupa, e non poco, il Milan. L’ultima apparizione in Serie A del francese risale al 18 settembre (sconfitta per mano del Napoli). Da quel momento in poi, l’ex Lille è sparito dai radar per colpa di un problema fisico rimediato in Nazionale. Un infortunio grave, ovvero una lesione del muscolo gemello mediale, che in queste settimane non è stato ancora smaltito. Da qui la decisione del club di tornare sul mercato.

Il tutto, alla luce anche delle incerte prestazioni offerte dagli altri due portieri attualmente a disposizione di Stefano Pioli. Ciprian Tătărușanu, nelle 8 volte in cui è stato impiegato, ha subito 7 gol senza mai garantire quella tranquillità di cui avrebbe bisogno il reparto arretrato rossonero. Antonio Mirante, invece, nella recente amichevole disputata contro il Psv Eindhoven è andato incontro a diversi errori.

Per tutelarsi Paolo Maldini e Frederic Massara hanno provveduto ad ingaggiare Devis Vasquez. Il colombiano classe 1998, nella mattinata odierna, ha svolto le visite mediche di rito e a stretto giro di posta apporrà la propria firma sul contratto che lo legherà ai Campioni d’Italia. Un’operazione che comporterà un esborso economico minimo, pari a 400 mila euro. Ma non finirà qui. Il Milan, infatti, proverà ad ingaggiare anche un estremo difensore in forza al Paris Saint Germain: Sergio Rico.

Milan, occhi puntati su Sergio Rico del PSG

Lo spagnolo, in questa prima parte della stagione, non ha mai giocato a causa della concorrenza di Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas. L’idea della dirigenza del Milan, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è quella di prenderlo con la formula del prestito secco fino a giugno. L’operazione è possibile, anche perché il PSG lo considera tutt’altro che incedibile.

I contatti sono stati avviati, con Maldini e Massara che contano di arrivare alle strette di mano nel minor tempo possibile. Domani, alla ripresa del campionato sul campo della Salernitana, toccherà ancora una volta a Tatarusanu. Ma novità sono all’orizzonte. Per risalire la classifica e contendere lo scudetto al Napoli servirà blindare la porta. Maldini e Massara, in attesa del rientro di Maignan, hanno cominciato a muoversi per rendere più competitiva la rosa a disposizione di Pioli.