Vlahovic, l’annuncio di Allegri tiene in ansia (ancora) i tifosi

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa anche delle condizioni di Vlahovic.

La Serie A si appresta a ricominciare dopo il lungo stop. I Mondiali in Qatar recentemente terminati hanno consegnato alla storia la vittoria di Messi e dell’Argentina, ma adesso è tempo di tornare a guardare alla Serie A.

Una delle squadre sulla quale sono puntati i maggiori riflettori è senza alcun dubbio la Juventus. Dopo un inizio di stagione tragico, culminato nell’eliminazione dalla fase a gironi della Champions League, gli uomini di Allegri sembrano essersi ripresi tanto da essere tornati nelle parti alte della classifica.

Alla vigilia della trasferta di Cremona il tecnico ha parlato in conferenza stampa del primo match del 2023 bianconero: “Dobbiamo avere grande rispetto ed umiltà domani per la Cremonese. Veniamo da 52 giorni di stop, non è mai facile riprendere a giocare. Loro sono una squadra aggressiva, tosta. Pure con il Napoli avevano retto per molto tempo, prima di crollare solo nel finale.”

Allegri sulle condizioni di Dusan Vlahovic: “Entro 20 giorni spero…”

Il discorso si sposta poi sugli infortuni. A partire da Federico Chiesa: “Sta meglio, in questi giorni ha lavorato con la squadra ed è pronto a giocare qualche spezzone. Domani saranno fondamentali le sostituzioni. Ci sono giocatori in ritardo di preparazione, anche se chi è rimasto qui ha lavorato molto bene.” Il discorso si sposta poi sugli altri infortunati, uno su tutti Paul Pogba: “Sta correndo. Al momento il ginocchio non da fastidio. Procediamo step by step. Spero che, nel giro di una ventina di giorni, possa essere con la squadra.”

Capitolo Dusan Vlahovic: “Sta meglio. Anche in questo caso spero che tra una ventina di giorni possa riaverlo in squadra.” Infine Angel Di Maria, uno che al Mondiale è stato protagonista indiscusso, ma che in bianconero non ha ancora mostrato tutto il suo valore: “Il suo recupero è molto importante. Da qui a fine stagione si giocherà ogni 4 giorni. Dobbiamo essere quanto più al completo possibile per ciò che ci attende nelle prossime settimane.”