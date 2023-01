Maiorca, Dani Rodriguez torna in Galizia ed è pronto a trascinare in Coppa

C’è attesa per il match in programma questa sera tra Pontevedra e Maiorca. I due club si affronteranno nei sedicesimi di Coppa del Re.

Mentre in Italia è tornato ufficialmente la Serie A in Spagna è tempo di Coppa del Re e in queste ore si disputano i sedicesimi di finale del torneo. Ieri sera hanno giocato e vinto Real Madrid, Villarreal e Valencia mentre stasera scenderanno Atletico Madrid e Barcellona tra le big. Il Maiorca di Javier Aguirre scenderà in campo in trasferta ed affronterà il Pontevedra, una trasferta comunque insidiosa.

L’esperto centrocampista Dani Rodriguez è uno degli uomini chiave della squadra e il tecnico è pronto a puntare sul calciatore per il match di stasera. Due squadre di categoria differente ma con il club spagnolo consapevole delle insidie che un campo minore offre. Rodriguez torna in Galizia dopo l’esperienza nel 2011 tra le fila del Deportivo Fabril.

C’è grande entusiasmo tra i padroni di casa, per il primo match nella competizione contro una squadra della massima serie. Sarà un match speciale per Dani Rodriguez, nato a Betanzos nel 1988 e quindi molto vicino a dove si disputa il match. Rodriguez torna vicino al paese di nascita ed il tecnico sembra deciso a puntare su di lui.

Pontevedra-Maiorca, Dani Rodriguez è l’uomo di coppa

Dani Rodriguez è stato finora uno degli uomini di Coppa del Maiorca ed anche questa sera vuole continuare su questo trend. Ai trentaduesimi di finale il calciatore ha siglato la rete decisiva che ha regalato l’1 a 0 al Maiorca contro il Real Union. Il giocatore ha avuto un ruolo importante anche nel turno precedente dove ha totalizzato due assist. Un rendimento da uomo di coppa e il tecnico mostra grande fiducia nel calciatore.

Rodriguez torna nella sua regione ed è la seconda volta in carriera che affronta il Pontevedra. L’ultima volta era il 2011 e giocava nel Deportivo, Dani Rodriguez e la sua squadra ebbe la meglio con il 4 a 0. Ora Dani torna come uno dei calciatori chiave del club iberico e c’è attesa per il match di oggi.