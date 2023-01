Juventus, il rientro di Pogba è un giallo: c’è l’ennesimo colpo di scena

Occhio Juventus, continua il giallo sul rientro di Paul Pogba. C’è l’ennesimo colpo di scena sul rientro dell’ex Manchester United

Da quando è rientrato a Torino, il suo impiego è diventato un vero e proprio caso. Infortunatosi in estate e con ancora zero presenze in stagione, Paul Pogba non sta vivendo un grande bis alla Juventus. Il francese ha dovuto rinunciare anche al Mondiale in Qatar con la sua Francia, a causa di un problema al ginocchio che lo sta tenendo fermo ai box da troppo tempo. Un problema gestito anche male dal calciatore e dall’entourage medico bianconero, fino a snervare completamente il tifo sabaudo.

Dopotutto, le immagini postate sui social delle sue vacanze sulla neve hanno indispettito e non poco la tifoseria della Juventus. Siamo al 3 gennaio 2023 e del rientro di Paul Pogba non vi sono neanche le tracce: qualche settimana fa, sembrava destinato alla convocazione per la gara contro la Cremonese. Addirittura qualcuno ipotizzava una partenza da titolare per la super trasferta del Maradona contro il Napoli, tra dieci giorni. E invece, il rientro di Paul Pogba è diventato un vero e proprio giallo, alimentato anche dall’ennesimo colpo di scena.

Juventus, quando rientra Pogba? C’è l’ennesimo colpo di scena per il francese

La domanda ora sorge spontanea tra le fila della piazza bianconera: quando rientrerà Pogba? Un quesito alla quale ha provato a rispondere la redazione di ‘Sky Sport’, che ha dato i suoi aggiornamenti sulle condizioni del forte centrocampista francese. Ed il colpo di scena è presto dietro l’angolo: bisognerà aspettare addirittura i primi di febbraio per rivedere in campo il Polpo Paul con la maglia della Juventus.

Una doccia fredda per Massimiliano Allegri e la sua Vecchia Signora, anche se ormai stanno facendo l’abitudine all’assenza di Pogba. La nota pay-tv, però, è chiara: nelle migliori delle ipotesi, il francese dovrebbe rientrare in gruppo per la fine di questo gennaio. E dopo aver ripreso piena condizione atletica, la Juventus potrà ritrovarlo gradualmente anche in campionato. Non prima, sempre se nuovi ed ulteriori capovolgimenti non si profilano all’orizzonte.