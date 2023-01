“Inaccettabile”: DAZN, il comunicato ufficiale dopo i disservizi

Con un comunicato diffuso in serata, ‘Dazn’ ha spiegato il motivo dei disservizi. L’azienda britannica si è poi rivolta ai suoi abbonati

La ripresa del campionato si è rivelata particolarmente traumatica per tantissimi tifosi che hanno riscontrato difficoltà a vedere correttamente la gara della propria squadra su ‘Dazn’. Particolari disservizi si sono registrati nel posticipo serale tra Inter e Napoli, la gara più attesa del programma del sedicesimo turno.

Questa sera è arrivata la replica della piattaforma streaming britannica che con una nota ha preso posizione sulla vicenda, chiedendo scusa ai suoi clienti, imbufaliti già in precedenza per il rincaro dell’abbonamento previsto per i nuovi abbonati. Non certamente il rientro desiderato neppure per ‘Dazn’.

Serie A, comunicato ‘Dazn’ dopo i disservizi di ieri: “È inaccettabile ma non dipende da noi”

‘Dazn’ è intervenuta dopo le numerose lamentele che si sono sollevate ieri durante la giornata di Serie A. Il sedicesimo turno del campionato italiano, il primo del nuovo anno solare e dopo il Mondiale in Qatar, è stato condizionato da problemi di segnale che hanno impedito a tanti tifosi di seguire in maniera comoda e rilassata la partita della propria squadra del cuore.

La società britannica adesso ha diffuso un comunicato facendo fronte all’indignazione popolare. “Ci rammarichiamo per quanto accaduto durante due delle dieci partite che si sono giocate ieri, Inter-Napoli e Udinese-Empoli. Nonostante la tecnologia di Dazn sia rimasta resiliente e abbia funzionato correttamente durante la fruizione delle partite, è avvenuto un disservizio tecnico causato da un partner esterno globale incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui server (CDN) utilizzati”, hanno spiegato dall’azienda.

“Riteniamo doveroso scusarci con i clienti impattati”, hanno poi continuato da ‘Dazn’ spiegando che questi ultimi saranno rimborsati “proattivamente in conformità alla regolamentazione vigente”.

Ha poi chiuso: “La fruizione in live streaming di contenuti sportivi dipende da molteplici fattori e dal contributo di una serie di partner tra cui i gestori di specifiche infrastrutture di distribuzione dei contenuti video, da cui ci aspettiamo i massimi standard qualitativi. Dazn si impegna a rispettare gli standard più elevati. L’incidente avvenuto ieri è inaccettabile”.