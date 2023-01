Gustavo Assuncao, numeri da record: il ‘figlio d’arte’ riscuote tanti consensi

Il figlio d’arte Gustavo Assuncao continua a riscuotere consensi. La sua crescita è chiara agli occhi di tutti gli addetti ai lavori.

Il giovane brasiliano Gustavo Assuncao è uno dei calciatori più in forma del campionato portoghese e del Famelicao. Il giocatore, nonostante la giovane età, ottiene record su record ed è uno dei protagonisti del club portoghese. Assuncao ha una precisione di passaggi pari quasi al 100 % e ha raggiunto grandi risultati.

I numeri di Assuncao sono di grande livello e Marcos ha realizzato una prestazione di altissimo livello. Nell’ultimo match del 2022, l’incontro tra Famelicao e Chaves, Marcos ha ottenuto il 100 % dei passaggi riusciti completando 32 passaggi su 32. Una prestazione impeccabile che tutti gli addetti ai lavori hanno notato.

A soli 22 anni Assuncao è uno dei giovani profili più interessanti voa livello internazionale ed i suoi numeri sono di alto livello. Il calciatore è già il settimo calciatore nella storia per presenze con 94 presenze con la maglia del Famelicao, a solo 6 presenze dalle 100 presenze con la maglia del club lusitano. Le ultime quattro prestazioni del club sono state tutte positive e soprattutto grazie all’apporto di Assuncao.

Famelicao, ottimi numeri per Assuncao

Dopo la sua avventura con le squadre B di Porto e Atletico Madrid il figlio d’arte, figlio dell’ex Roma Marcos Assuncao, continua il suo percorso di crescita. Gli addetti ai lavori hanno notato i suoi numeri ed il calciatore ha rilasciato interessanti dichiarazioni, indicazioni per il suo futuro. Ecco le parole del centrocampista brasiliano:

“Sono in un posto ideale per continuare a crescere, e spero di avere una carriera lunga come quella di mio padre. Voglio essere importante e giocare in un top club”. Anche il tecnico Roberto Veres, allenatore delle giovanili del Deportivo La Coruna, ha dichiarato riguardo il calciatore: “Somiglia molto a suo padre, è bravo a rubare palla e sembre ben posizionato in campo. E’ un ragazzo molto intelligente”.