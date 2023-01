Enrico Chiesa ricorda Vialli: “Quando esordii in Serie A lui era in campo”

La scomparsa di Gianluca Vialli ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di compagni, tifosi, italiani tutti. L’emozionante messaggio di Enrico Chiesa.

La notizia della scomparsa di Gianluca Vialli è arrivata questa mattina, in casa di ogni italiano, come un fulmine in un giorno che minaccia pioggia. Le sue condizioni fisiche avevano purtroppo preannunciato ciò che oggi è infine accaduto. Ma, si sa, non si è mai pronti per un addio. Non saremmo mai stati totalmente pronti al pensiero che un campione come Vialli avrebbe lasciato questo mondo. Così presto.

I ricordi della sua carriera si avvicendano nella mente di ognuno, a prescindere dall’età. C’è chi ricorda le sue prodezze in campo, il suo scudetto vinto con la sua Sampdoria, le sue apparizioni in Nazionale, la sua esperienza in Inghilterra. I più giovani, dal canto loro, hanno vivido il ricordo degli Euro2020.

Quella competizione in cui Vialli è stato un assoluto protagonista, affianco al suo amico fraterno Roberto Mancini. Il suo sorriso, il suo discorso d’incoraggiamento prima della finale di Wembley, le sue lacrime e il suo abbraccio con il CT azzurro. Un abbraccio dato metaforicamente all’Italia e da essa ricambiato calorosamente. Tutto questo, e molto molto altro, è stato Gianluca Vialli.

Addio a Gianluca Vialli, il dolore è enorme: il ricordo che di lui ha Enrico Chiesa

Cremonese, Sampdoria, Juventus, Chelsea sono pezzi di puzzle che hanno dato vita alla carriera straordinaria di Gianluca Vialli. E proprio negli anni trascorsi tra le file del club blucerchiato, Enrico Chiesa ha avuto la possibilità di avere l’ex calciatore e grande uomo come compagno di squadra.

Lo stesso Chiesa, allora, ha parlato così ai microfoni di ‘Notizie.com’ di Gianluca Vialli: “Quando ho esordito in Serie A lui era in campo. Ha dato tanto al calcio, la sua morte è un grande dispiacere. La sua morte è un grande dispiacere. Gianluca è stata una persona che ha dato tanto come giocatore ai club e alla Nazionale e poi da dirigente all’Europeo. Il mio ricordo? Nell’aprile 1989 ho esordito in Serie A con la maglia della Sampdoria e lui era in campo”. Una scomparsa, quindi, che lascerà il vuoto nel cuore di molti, ma anche il sorriso gentile del ricordo di tutti.