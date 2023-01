Calcio italiano in lutto: è scomparso Gianluca Vialli

Un altro lutto terribile scuote il mondo del calcio. All’età di appena 58 anni se n’è andato Gianluca Vialli dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Il mondo del calcio piange un altro campione che se n’è andato proprio in queste ore. Ci ha lasciato Gianluca Vialli dopo luna lunga malattia contro la quale ha dovuto combattere per diversi anni. Una notizia che ovviamente lascia senza parole il calcio italiano, che in questi anni ha mostrato sempre grande vicinanza all’ex campione. Alla fine Gianluca non ce l’ha fatta, e se n’è andato all’età di 58 anni.

Il tumore al pancreas ha contraddistinto gli ultimi 5 anni della vita di Vialli, grande lottatore che ha lasciato anche grande testimonianza di quella lotta cosi dura che non l’ha mai visto arrendersi. In queste ore, però, è arrivata la notizia che non avremmo mai voluto ascoltare e riportare. L’ex calciatore di Sampdoria e Juventus, tra le altre, era ricoverato a Londra da qualche giorno.

Vialli, addio ad un altro campione del calcio

In queste ultime settimane il calcio internazionale è stato scosso in maniera importante da altri due lutti: quello di Sinisa Mihajlovic prima e di Pelè dopo. Oggi, ancora, la notizia di Vialli arriva come una vera e propria mazzata. Lo scorso 14 dicembre, tra l’altro, l’ex calciatore aveva annunciato proprio la rinuncia al suo ruolo di capo delegazione della nazionale italiana.

“Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”, aveva spiegato Vialli come riportato anche dal ‘Corriere dello Sport’. “L’obiettivo – aveva ancora specificato l’ex calciatore – è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia”.

Parole che suonano oggi in maniera ancora più amara. Gianluca lascia la moglie Cathryn White Cooper e le due figlie, Olivia e Sofia. Un dolore atroce ed una nuovo lutto che colpisce il calcio anche in questo inizio di 2023, dopo aver dovuto dire addio a Pelè e Mihajlovic alla fine dello scorso anno.