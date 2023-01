“Sono stufo…”: scontri Napoli-Roma, lo sfogo in diretta è durissimo

Dopo gli contri tra tifosi della Roma e tifosi del Napoli di domenica scorsa arrivano il duro commento da parte del celebre giornalista.

La scorsa giornata si è parlato di Napoli e Roma non solo per quanto avvenuto sul campo. In una domenica in cui gli azzurri di Luciano Spalletti hanno battuto la Samp e i giallorossi di Mourinho fermato il Milan, alcune frange di tifosi delle due squadre si prendono gli onori della cronaca. E non certo per un qualcosa di positivo.

Gli scontri in autostrada all’altezza di Arezzo, che hanno bloccato per diversi minuti la circolazione dell’A1 hanno immediatamente trovato la critica dell’intero mondo del calcio. C’è però chi, come il giornalista sportivo Tancredi Palmieri, si scaglia con maggiore decisione rispetto a questi epidosi.

“E’ assurdo quanto è accaduto.” ha dichiarato Palmieri ai microfoni di TVPlay. “Nessun arrestato! Assurdo, non puoi bloccare un paese, rischiando pure di far scappare il morto e non ci sono conseguenze. Non ci è scappato il morto per miracolo. Qui siamo alla negazione della più basilare civiltà.”

Scontri tra tifosi del Napoli e della Roma, si invoca la mano pesante

Il giornalista poi continua: “Sono stufo di dover giustificare queste cose all’estero. Sono stufo di dover dire che in Italia le cose funzionano così. E non è un discorso che riguarda Napoli o Roma, è un discorso generale. Vale per tutte le tifoserie, non è una questione di campanilismo. Varrebbe lo stesso per Milan, Inter e tutte le altre.”

Palmieri propone due soluzioni, una attuabile nell’immediato e una decisamente più drastica: “Fino ad ora l’approccio è stato quello di contenere. Ma non basta. Chiudiamo i settori ospiti, così limiti il tifo organizzato. Nella mentalità degli ultras se non gli fai esporre il vessillo loro non entrano. Ecco, non facciamolo esporre nel settore ospiti, così non entrano. Se invece devo parlare più realisticamente dico nessuna trasferta per Napoli e Roma per tot partite.”