Napoli, rebus (quasi) risolto in porta: un’operazione è definita

Il Napoli ragiona sul mercato e si avvicina la risoluzione per il rebus legato alla porta: le ultime raccolte da SerieANews.com.

Mentre Luciano Spalletti si prepara con la squadra per affrontare il big match da giocare contro la Juventus, il Napoli con Cristiano Giuntoli ragiona e lavora sul mercato. Si avvicina, in tal senso, la risoluzione per il rebus legato alla porta. Le ultime raccolte da SerieANews.com.

Da comprendere, quindi, resta ancora il futuro di Salvatore Sirigu attualmente secondo portiere dopo Alex Meret. La possibile meta, in caso di separazione con il Napoli, resta ancora la suggestiva Cagliari. Ma nulla è ancora stato deciso.

Situazione diversa invece per Nikita Contini. Il Napoli ha deciso di interrompere il prestito alla Sampdoria ed è stato scelto anche il nuovo club in cui l’estremo difensore approderà presto per trovare più spazio e più minuti di gioco.

Calciomercato Napoli, Contini atteso venerdì in Calabria: le ultime sul portiere azzurro

Secondo quanto raccolto da SerieANews.com, quindi, Nikita Contini andrà alla Reggina. Venerdì si trasferirà in Calabria, laddove avrà più chances di trovare spazio. Anche se dovrà giocarsi il posto con Colombi.

Mentre in casa Napoli, quindi, non ci dovrebbero essere al momento novità riguardo ai portieri. Soltanto un’eventuale partenza di Sirigu (la suggestiva ipotesi Cagliari è da monitorare) potrebbe aprire la caccia ad un nuovo vice di Meret, ma al momento sembra che tutto resti invariato.