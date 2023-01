PSG, scandalo dalla Francia: gravi perdite per Al Khelaifi

Dalla Francia arriva una clamorosa notizie: perdite fortissime per il PSG, tra le più alte mai registrate per un club di calcio

Una clamorosa notizia arriva da fuori i confini nazionali. Una news che qualora dovesse trovare conferme avrebbe davvero dell’incredibile. A tremare, infatti, ci sarebbe il poderoso PSG del presidente Al-Khelaifi.

La società parigina sarà impegnata domenica in una gara abbastanza impegnativa contro il Rennes. Les Parisens comandano la classifica del massimo campionato francese con sei punti di vantaggio sul Lens. Con Galtier tutto sembra andare per il verso giusto. Finora, in Ligue 1, è maturata soltanto una sconfitta. Messi e compagni hanno il miglior attacco e anche la miglior difesa. Quest’ultimo dato condiviso con la vicecapolista. Malgrado ciò quanto giunge non fa certamente felici i tifosi del PSG.

Ligue 1, clamoroso annuncio dalla Francia: “Il PSG vicino alla bancarotta”

La notizia è emersa con forza dopo che sono stati resi pubblici i report stilati da ‘Football Benchmark’ di KPMG: “Il PSG ha un disavanzo esorbitante”. A farsi eco della news in Italia è stato anche il ‘Corriere dello Sport’. All’interno dell’articolo si riprendono le parole di Antonio Di Cianni.

“Quello fatto registrare dal PSG è uno dei peggiori risultati netti della storia del calcio”, ha detto il direttore dell’economia e strategia del calcio del dipartimento di Football Benchmark, che ha aggiunto “superato soltanto dal disavanzo di 481 milioni di euro di perdite prodotto dal Barcellona nella stagione 2020-2021”.

Le ingenti perdite rischiano di mandare in bancarotta il club parigino, che negli ultimi anni non ha badato a spese nel tentativo di alzare al cielo la sua prima Champions League. Un’aspirazione che al momento è rimasta tale, considerato il fatto che il club del presidente Al-Khelaifi ha sempre mancato l’appuntamento con la storia.

E ora giunge questa ulteriore mazzata per i tifosi dei parigini. Secondo l’ultimo report pubblicato da ‘Football Benchmark’, infatti, il PSG ha perso 369 milioni di euro nell’esercizio finanziario appena concluso. Una situazione molto complicata per la compagine francese che agglomera un gran numero di campioni all’interno della sua rosa, tra i quali Gigio Donnarumma.