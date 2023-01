Napoli-Elmas, il ‘diamante si è sgrezzato’: Spalletti ha trovato il jolly scudetto

Il Napoli di Luciano Spalletti è la grande rivelazione di questa stagione. Gli azzurri dominano e trovano sorprese ogni giornata.

Dopo la sconfitta all’esordio nel 2023 contro l’Inter in casa Napoli erano riapparsi vecchi fantasmi. Il club azzurro, più volte in passato, ha sprecato l’opportunità di vincere, rallentando nei momenti decisivi della stagione, anche quando la squadra sembrava essere più forte. Questa volta le cose non sembrano andare cosi ed il club azzurro ha reagito alla grande con i successi contro Sampdoria e Juventus.

La formazione azzurra sta mostrando a tutti grandi capacità e la squadra è compatta in tutti i reparti. Dalla difesa all’attacco e lo stesso Meret è risultato decisivo nel match di campionato contro i bianconeri, con un intervento importante sulla deviazione di Rrahmani. Spalletti ha avuto la capacità di recuperare diversi calciatori e tra questi non possiamo non sottolineare l’enorme crescita di Eljif Elmas.

Il centrocampista macedone è da sempre una grande incognita, il cosiddetto ‘Diamante grezzo’. Elmas arrivò in azzurro anni fa con grandi aspettative, ma più volte il calciatore ha alternato alti e bassi. Mezzala o esterno d’attacco, sia i tifosi che i tecnici erano confusi sul suo ruolo ed Elmas ha sempre stentato a decollare, ma il suo 2023 è iniziato nel migliore dei modi.

Napoli ed il gioiello Elmas

SIa contro la Sampdoria ma anche all’ingresso in campo ieri contro la Juventus, abbiamo visto un Elmas diverso. Il calciatore ha mostrato grandi segnali, entra con voglia e caparbietà ed è un’arma in più del club partenopeo. Spalletti lo sta gestendo benissimo, Elmas ha totalizzato cinque gol in diciassette gare stagionali e questo vuol dire che ha totalizzato il suo record di gol in maglia azzurra, già ancora prima della fine del girone di andata.

Spalletti ha grandi meriti nella rinascita di Elmas, ma in questo 2023 stiamo vedendo un calciatore diverso. Eljif ha solo 22 anni (23 a Settembre) ed ha già collezionato 149 presenze in maglia azzurra. Kvaratskhelia e Osimhen sono campioni ormai affermati e visibili agli occhi di tutti, ma gli azzurri hanno trovato una nuova stella. O meglio un diamante.