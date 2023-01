Conte, che smacco in Inghilterra: polemiche furibonde e decisione a sorpresa

Sta per finire l’avventura di Antonio Conte al Tottenham? In queste ore spunta anche il nome del sostituto, sarebbe uno smacco!

E’ cominciata appena un anno fa l’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Una partenza roboante, con l’allenatore italiano arrivato a Londra per scrivere pagine importanti nella storia degli Spurs, anche con il supporto di un altro italiano come Fabio Paritici. Una ‘Little Italy’ tutta inglese nel cuore dell’Inghilterra, che sembrava destinata a fare grandi cose. Eppure, qualcosa pare si sia rotto.

Lo dicono i numeri, ma anche le polemiche. Quelle esterne, ma anche quelle interne. Si, perché Antonio Conte non è uno che le manda di certo a dire, e nel corso dei mesi l’allenatore italiano più volte si è lasciato andare a qualche esternazione volta a punzecchiare tutto l’ambiente, sia quello strettamente legato agli Spurs, ma anche quello nazionale.

Certo, Conte e l’Inghilterra non si sono conosciuti certo nell’ultimo anno e mezzo. E l’allenatore pugliese ha anche vinto in terra inglese, dalla Premier alla Coppa d’Inghilterra sulla panchina del Chelsea. C’era, dunque, grande considerazione per lui quando è arrivato al Tottenham. Eppure, appena le cose si mettono male a pagare, si sa, è sempre l’allenatore.

Conte, polemiche e decisione: finita l’avventura al Tottenham?

“In Inghilterra c’è una brutta abitudine – ha detto proprio Conte durante l’ultima conferenza stampa -, il fatto che è solo l’allenatore a parlare e spiegare. Non ho mai visto lo staff medico venire e spiegare perchè questo giocatore ha difficoltà a recuperare”, le parole del tecnico italiano. “Cosi come non ho mai visto il direttore sportivo venire qua a spiegare le strategie e la visione del club”

“Succede solo in Inghilterra, perchè in Italia ad esempio anche prima della partita un dirigente parla con i media e risponde alle domande“, ha ancora detto Conte. Insomma, che qualcosa possa essersi incrinato sembra evidente. Ed ora anche dagli stessi media inglesi arrivano notizie importanti in tal senso.

Secondo quanto riportato dal ‘London Evening Standard’, infatti, la proprietà sarebbe tutt’altro che contenta dei risultati ottenuti da Conte e dei 14 punti di distanza tra la squadra e la capolista in classifica. Anche l’ultima sconfitta con l’Arsenal avrebbe ulteriormente sedimentato l’idea secondo la quale proseguire con Conte, ad oggi, sarebbe tutt’altro che scontato.

Ed allora ci si guarda intorno, già da adesso. Il nome fatto in queste ore – si legge – è quello di Thomas Tuchel, fermo ai box dopo la fine dell’esperienza al Chelsea. Ironia della sorte, proprio l’allenatore tedesco negli scorsi mesi era arrivato ad uno scontro durissimo sul campo proprio con lo stesso Conte poco prima dell’esonero. Quasi uno smacco, si potrebbe dire, all’allenatore nativo di Bari.