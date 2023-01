Calciomercato Inter, fiato sospeso per Skriniar: incontro decisivo

Lo slovaccco Skriniar tiene ancora sulle spine l’Inter ma la situazione dovrebbe schiarirsi in questo fine settimana: incontro in agenda

C’è una grande attesa per la sfida di questa sera tra Milan e Inter. Il derby meneghino metterà in palio il primo trofeo della stagione. Rossoneri e nerazzurri si sfideranno per la Supercoppa Italiana a Raid. La squadra di Simone Inzaghi si è aggiudicata l’ultima edizione, battendo la Juventus per 2-1 al termine dei tempi supplementari. I milanisti sono la seconda formazione per numero di vittorie della manifestazione (7), solo dietro ai bianconeri.

In casa Inter, però, non si pensa soltanto al confronto in programma stasera ma tiene banco un altro aspetto. Nelle prossime ore infatti si saprà finalmente la verità su un caso che sta tenendo in forte apprensione i tifosi e la dirigenza nerazzurra.

Calciomercato Inter, attesa la risposta di Milan Skriniar sul rinnovo di contratto: “C’è pessimismo”

‘La Gazzetta dello Sport’ trattando il match si è soffermata anche sui due casi spinosi con i quali devono fare i conti Milan e Inter. Da un lato, il rinnovo di Rafa Leao, dall’altro quello di Milan Skriniar.

In riferimento alla posizione del difensore slovacco, in scadenza a giugno di quest’anno, la società interista aspetta una risposta in tempi brevi. Entro il fine settimana ci sarà un incontro con l’agente, scrive la ‘rosea’, tuttavia “non c’è molto ottimismo”. Questo perché la telenovela si sta protraendo troppo.

Il difensore in questi mesi non si è espresso, ha rinviato la questione e sta tenendo sulle spine tifosi e dirigenti interisti. Il club di Zhang è arrivato ad offrire 6 milioni netti più bonus. In Europa fa gola a tanti. Il PSG ci ha provato la scorsa estate quando ha presentato anche un’offerta superiore a 9 milioni di euro netti annui. Quella offerta non è più sul tavolo ma potrebbero seguirne altre. Il difensore, intanto, scrive ancora ‘La Gazzetta dello Sport’, ha assicurato una risposta dopo la Supercoppa Italiana per cui il futuro dovrebbe conoscersi a breve. Intanto, in conferenza stampa, Inzaghi ha detto di non avere paura di perderlo perché ha fiducia nella sua società. Staremo a vedere.