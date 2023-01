Roma, cambia tutto: l’addio che apre scenari imprevedibili

Durante il calciomercato di gennaio potrebbe prodursi un clamoroso addio nella Roma di Mourinho: i giallorossi mutano pelle

La Roma ha leggermente accorciato sulla parte alta della classifica ma la squadra di Mourinho continua ad essere coinvolta nella folta concorrenza per l’Europa. Fino al termine di gennaio, i giallorossi giocheranno adesso contro lo Spezia e con il Napoli. Per la formazione capitolina rimane indispensabile realizzare il maggior numero di punti possibile.

Tuttavia, in questo mese di gennaio, l’attenzione sarà concentrata anche sul calciomercato perché potrebbe concretizzarsi un addio eccellente. Nicolò Zaniolo è sempre più distante dal progetto giallorosso ed è sul mercato. Già prima della sfida con la Fiorentina erano arrivate le parole del general manager Tiago Pinto che lasciavano intendere qualche tensione interna. I giallorossi, che non lo considerano più incedibile – come sottolineato da ‘Sky Sport’ – vogliono monetizzare dalla sua cessione.

Calciomercato Roma, Nicolò Zaniolo via a gennaio: il calciatore è in vendita

Il rapporto tra la Roma e Nicolò Zaniolo potrebbe concludersi in tempi rapidissimi. I giallorossi sono disposti a vendere il numero ventidue. La richiesta dei capitolini per il calciatore è di 35-40 milioni. L’obiettivo della società dei Friedkin è quello di monetizzare dalla sua cessione e pertanto non vogliono prendere in considerazioni formule particolari legate a prestiti con diritti di riscatto.

La Roma, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, prende in considerazione pertanto soltanto un addio a titolo definitivo o in alternativa un prestito con obbligo di riscatto.

Il giocatore piace da parecchio tempo al Tottenham di Paratici ed Antonio Conte. Dalla Premier League si registrano pure gli interessi di Arsenal, Newcastle, Leicester e West Ham.

Per Zaniolo, però, conclude ancora la ‘Gazzetta’, c’è anche il Borussia Dortmund in Bundesliga. I gialloneri si sono fatti avanti per lui chiedendo informazioni. Al momento però la pista più concreta e gradita al calciatore sembra essere rappresentata dall’Inghilterra.

Fino a questo momento, nella stagione in corso, l’attaccante ha siglato un solo gol in 17 partite e sta vivendo un periodo di grosso nervosismo, come testimoniato recentemente da alcune immagini tv.