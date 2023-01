Spettacolo allo Stadium: Juve e Atalanta si dividono la posta in palio

Da pochi minuti è terminata la gara tra la Juventus di Allegri e l’Atalanta di Gasperini con il risultato di parità per 3-3.

Dopo la durissima penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d’Appello della FIGC di venerdì scorso, la Juventus di Massimiliano Allegri ha giocato questa sera all’Allianz Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Pronti, via ed i bergamaschi passano subito in svantaggio con la rete di Lookman, arrivata dopo un errore di Szczesny. Dopo il gol preso, la Juventus comunque non si perde d’animo. I bianconeri, infatti, riescono a pareggiare venti minuti dopo con Angel Di Maria, bravissimo a realizzare il rigore concesso, dopo la visione al Var dell’arbitro Marinelli, per uno sgambetto di Ederson a Fagioli.

L’Atalanta fa la partita, ma la Juventus riesce comunque ad essere pericolosa in contropiede. I bianconeri, infatti, al 35’ completano la rimonta con il gol di Milik, su assist di Fagioli. Ottima l’azione della ‘Vecchia Signora’, la quale è stata avviata dal colpo di tacco di un fenomenale Angel Di Maria. Il primo tempo si conclude con i tentativi dei bergamaschi che, però, non riesco ad essere pericolosi.

L’Atalanta va di nuovo avanti, ma la Juventus riesce a pareggiare con Danilo

Il gol dell’Atalanta, tuttavia, arriva ad inizio ripresa. A segnare per la squadra di Gian Piero Gasperini è Mahle, il quale si inserisce e batte Szczesny con una conclusione che termina nell’angolino basso. La Juventus subisce il contraccolpo questa volta, visto che al 53’ subisce il secondo gol della serata di Lookman. Gli uomini di Gasperini, dopo il terzo gol, continuano ad attaccare, ma i bianconeri riescono comunque a trovare ancora una volta la rete del pareggio.

La Juventus, infatti, riporta il risultato in parità con la punizione calciata da Danilo, su tocco di Angel Di Maria, dal limite dell’area di rigore nerazzurra. L’Atalanta continua ad attaccare, ma è Miretti ad avere la grande occasione al 73’. Tuttavia, il giovane calciatore spara in bocca a Musso da due passi. La gara termina con i tenativi bianconeri di segnare il quarto gol, ma gli uomini di Allegri si devono ‘accontentare’ di un pareggio.