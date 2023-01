Anche la Serie A ha il suo Haaland: l’Atalanta e Gasperini se lo coccolano

L’Atalanta di Giampiero Gasperini continua a migliorare. Il club nerazzurro sta mettendo in mostra diversi giovani talenti.

L’ultima giornata di Serie A ha messo in mostra due grandi exploit, quello del Napoli e quello dell’Atalanta di Giampiero Gasperini. Gli uomini di Spalletti sono ormai una realtà consolidata del nostro campionato e gli azzurri trascinati da Kvaratskhelia e Osimhen stanno dominando il campionato. La squadra di Gasperini invece sta crescendo pian piano: il club nerazzurro ha ceduto diverse pedine chiave ma lavora sempre con progettualità.

Anche in questa sessione di calciomercato i nerazzurri hanno ceduto un calciatore importante come Ruslan Malinovskyi, ma Gasperini sta rilanciando al meglio la squadra. Domenica pomeriggio il club orobico ha rifilato un ko clamoroso alla Salernitana, un 6 a 2 destinato a restare nella storia recente di questo club.

A far sorridere Gasperini e i tifosi ci hanno pensato senza dubbio i marcatori, alcuni davvero giovanissimi. C’è stato il ritorno al gol di Boga, la prima rete in Serie A di Zortea, il gol dell’ex di Ederson e l’ennesima rete in questa stagione di Hojlund. L’attaccante danese classe 2003 ricorda per diversi motivi la stella del Manchester City Erling Haaland, a partire dai lineamenti molto similari.

Atalanta, Hojlund è la nuova pepita d’oro

L’ex calciatore di Copenaghen e Sturm Graz è un classe 2003 che sta pian piano emergendo. Le sue qualità sembrano indiscusse ed il giocatore sembra avere un passo differente rispetto alla prima parte di campionato. I suoi numeri stanno crescendo, siamo già a 4 reti in 14 partite ma soprattutto Hojlund ha scalzato centravanti di livello come Duvan Zapata e Muriel.

Senso del gol, ottimi movimenti e un giocatore che rappresenta una pepita d’oro per il futuro. Gasperini e la famiglia Percassi si coccola il suo nuovo gioiello e Hojlund rappresenta anche se in piccolo in fondo un ‘nuovo Haaland’. La Serie A e l’Atalanta si godono il nuovo gioiello del calcio internazionale e Hojlund è solo all’inizio di quella che si preannuncia come una straordinaria carriera.