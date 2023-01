Roma, non solo il successo: l’annuncio di Mourinho su Zaniolo spiazza

Dopo la bella vittoria in trasferta il tecnico della Roma Josè Mourinho ha rilasciato parole importanti nel post partita.

Nel posticipo pomeridiano della diciannovesima giornata di Serie A la Roma vince e convince a La Spezia con un netto 2 a 0. Ottima prova del club giallorosso che gioca bene sia in attacco che in difesa e conserva cosi il quarto posto in classifica, mettendo pressione su Lazio e Atalanta, impegnate in due sfide piuttosto difficili.

Ora il club capitolino affronterà il Napoli, nel posticipo del prossimo turno di campionato. Mourinho sembra ormai aver trovato la quadra e la squadra giallorossa non sarà un test semplice per la capolista. Nel post partita l’allenatore ha parlato ai microfoni di DAZN trattando di mercato e non solo, commentando la sfida appena vinta:

“Il 2 a 0 è stato un risultato aperto, in passato abbiamo avuto esperienze negative con questi risultati, penso alla sfida contro la Juve dello scorso anno. Abbiamo comunque gestito bene la gara contro un avversario tutt’altro che semplice. Il match di domenica contro il Napoli? Si giocherà una grande partita e andremo li’ a soffrire, ne siamo consapevoli”.

Roma, l’annuncio di Mourinho su Zaniolo

Il club giallorosso e i suoi tifosi vivono con ansia la situazione di Nicolò Zaniolo. Il trequartista, tra le stelle del club, è attualmente sul mercato e potrebbe partire da un giorno all’altro. Mourinho ha parlato in conferenza e le sue parole a riguardo hanno particolarmente spiazzato gli addetti ai lavori:

“Zaniolo? Già il ds ha parlato a riguardo ma l’importante oggi è aver vinto la gara. Vediamo che succederà ma ho la sensazione che a febbraio sarà ancora qui. Lui vuole andare via, io l’ho sempre difeso ma devo accettare tutto questo. Però deve arrivare una proposta importante che soddisfi tutti, noi in ogni caso dovremo rimpiazzarlo con un altro”. Il tecnico glissa poi sulla Juve: “Non voglio parlare di cose da tribunale”.