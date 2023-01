Il Milan ha chiuso l’accordo con Zaniolo: tutti i dettagli

Zaniolo ha trovato l’accordo con il Milan: tutti i dettagli secondo la redazione di SerieANews.com. L’ex Inter è pronto a ripartire da San Siro?

Ormai ai ferri corti con la Roma, Nicolò Zaniolo è pronto a cambiare maglia e cambiare vita. L’ex talento di scuola Inter è difatti un separato in casa con i giallorossi, dopo che la non convocazione di La Spezia ha sancito la sua imminente cessione. Almeno secondo quanto filtra da Trigoria. Risanare questa frattura si prospetta missione quasi impossibile, mentre le pretendenti e le estimatrici del calciatore si fanno avanti per sfruttare l’occasione.

È il caso del Milan, che sta provando a far suo Nicolò Zaniolo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, c’è l’accordo tra il club ed il fantasista giallorosso. Un accordo che arriva sulla base di un contratto da 3,5 milioni di euro netti a stagione (più 500mila di bonus) fino al 2026. Il tutto con opzione per un altro anno. Per portare a dama l’affare, però, serve ancora il sì della Roma, cosa che alla dirigenza rossonera manca in questo preciso momento.

Accordo con la Roma che il Milan spera di raggiungere presto. Sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i contatti tra le due dirigenze sono costanti anche nelle ultime ore. L’offerta dei rossoneri è molto più bassa rispetto alle richieste dei capitolini: 20 milioni di euro più 4 di bonus, in prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione dei milanisti in Champions League.

La Roma ha preso qualche giorno di tempo per considerare la proposta del Milan, nella speranza che la Premier League rilanci con gli interessi di Tottenham, Newcastle e Brighton. Nessuno di questi però ha ancora presentato un’offerta ritenuta seria. I Magpies si erano fatti avanti con l’ipotesi di un prestito, condizionato poi dal 75% di presenze da dover compiere da parte di Zaniolo, di qui alla fine della stagione.

Per questo l’ottimismo in casa rossonera resta alto, visto che si spera non ci siano rilanci e di poterlo prendere negli ultimi giorni di mercato. Anzi, il Milan può anche alzare la propria proposta, inserendo Junior Messias come contropartita tecnica.