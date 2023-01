Elkann si sfoga: “La Juve non è il problema, ma sarà sempre parte della soluzione”

John Elkann entra nelle polemiche sulla Juventus e la sentenza di venerdì sul caso plusvalenze. Ecco le sue parole, oggi su ‘La Repubblica’.

Non si placano le polemiche per la sentenza che venerdì ha colpito la Juventus. 15 punti di penalizzazione che avranno conseguenze pesanti non solo in termini sportivi, ma anche a livello economico. I tifosi in particolare stanno contestando quanto avvenuto sui social, anche in maniera molto decisa, e oggi scende in campo anche un importante nome della galassia bianconera.

Negli ultimi giorni abbiamo assistito alla rumorosa protesta delle disdette degli abbonamenti di Sky e Dazn, ma non solo. Al centro delle polemiche ci sono anche gli affari degli altri club importanti di Serie A adombrati dalle plusvalenze, tra cui soprattutto il Napoli primo in classifica. Il caso Osimhen, per cui la Procura di Napoli ha chiesto una proroga di sei mesi delle indagini, è ormai al centro delle discussioni da diverso tempo.

Ieri, addirittura il Ministro dello Sport Andrea Abodi è entrato nel dibattito. “Chi ha la responsabilità spieghi questa decisione e perché non altre” ha detto. Le motivazioni della sentenza di venerdì dovrebbero arrivare entro la metà della prossima settimana. Ma oggi, dalle pagine di ‘La Repubblica’ (quotidiano del gruppo Exor), anche John Elkann è intervenuto a parlare delle sanzioni contro la Juventus.

Elkann sulla Juventus: “Sentenza ingiusta”

Un giudizio pesante, visto che di fatto c’è proprio lui ai vertici del club bianconero. Pur non avendo ruoli dirigenziali, John Elkann è però l’ad di Exor, la holding che possiede la Juventus. “L’ingiustizia di questa sentenza è evidente: in molti l’hanno rilevato, anche non di fede bianconera. – ha affermato, sostenendo l’importanza di tutelare non solo i tifosi bianconeri, ma anche tutti gli amanti del calcio – La Juventus è la squadra italiana più amata e seguita: rappresenta il calcio italiano”.

Elkann ha detto di confidare che si possa cambiare in meglio il sistema del calcio nazionale assieme agli altri club e al governo. L’obiettivo è costruire, ha detto ancora, un futuro sostenibile per il settore, oggi gravato da molti problemi economici, con la Serie A che “sta diventando marginale e irrilevante”. “La Juventus non è il problema, – ha aggiunto John Elkann – ma è e sarà sempre parte della soluzione”.