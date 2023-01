Juventus, Bucchioni amareggiato: “Chi gode di queste vicende sbaglia”

Il giornalista Bucchioni ha spiegato il suo pensiero sulla Juventus riferendo quale sia, per lui, attualmente il problema del calcio italiano

In poco più di una settimana, il destino della Juventus si è capovolto completamente. Prima la brutta sconfitta contro il Napoli di Luciano Spalletti al Maradona, poi la sentenza della Corte Federale d’Appello della Figc, che ha inflitto una penalizzazione di 15 punti alla formazione bianconera, infine, il pareggio con l’Atalanta.

In mezzo, la vittoria con il Monza ha solo reso meno amaro un periodo abbastanza complesso per la società bianconera. In queste ore, intanto sul caso Juventus e non solo si è espresso pure il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto su ‘Radio Marte’ durante la trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’.

Juventus, Bucchioni critico nei confronti dell’ex dirigenza: “Da tifoso chiederei conto perché vorrei vincere in modo pulito e non essere penalizzato da queste cose”

“Questo è un momento triste del calcio italiano, chi gode di queste vicende per me sbaglia. La Juventus ha commesso degli errori ed è stata punita ma a ciò si è arrivati perché il nostro calcio è malato. Esistono delle eccezioni ma sarebbe il caso di fare una pulizia profonda. Dalla Federcalcio alla Lega, basta con questi silenzi”.

Bucchioni ha poi continuato: “Il sistema non funziona e da qui nascono delle devianze. Se tutto funzionasse magari sarebbe più semplice trovare delle risorse. Il rapporto tra i diritti sportivi inglesi e quelli italiani è di uno a cinque. Pertanto, secondo me, la tristezza non è vedere la Juventus penalizzata ma l’intero sistema calcio ridotto in questa maniera. Ciò che mi dispiace maggiormente è non vedere i tifosi bianconeri parlare male dei dirigenti. Da tifoso chiederei conto ai miei dirigenti perché sono il primo ad essere penalizzato quando accadono queste cose ma soprattutto perché vorrei vincere in modo pulito”.

Infine, sul Napoli: “Gli azzurri sono padroni della situazione. Delle inseguitrici nessuna può avere il suo passo. Il Napoli deve pensare solo a se stesso, ha un’occasione irripetibile davanti. La Coppa Italia è stato un episodio che ha fatto capire agli uomini di Spalletti che non possono abbassare la concentrazione”.