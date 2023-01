Milan, la novità che fa felice Pioli: assalto a Saint-Maximin

Il Milan, dopo le ultime pessime prestazioni, deve fare assolutamente qualcosa sul mercato. Saint-Maximin del Newcastle può essere il nome giusto.

Dopo il disastro di ieri sera con la Lazio, sono all’opera grandi riflessioni in casa Milan. Sul destino di Pioli, sul valore della rosa e le ambizioni attuali per la stagione, e ovviamente anche sul mercato. Che servano rinforzi è sotto l’occhio di tutti, ma ancora Maldini e Massara non hanno portato nessuno nuovo nome in rosa. Le ultime uscite rossonere, però, esigono contromisure.

Soprattutto per il ruolo da più tempo esposto alle critiche dei tifosi: quello dell’ala destra. Già nella scorsa stagione era sembrato essere il punto debole della squadra di Pioli, nonostante lo scudetto. Il titolare sarebbe Saelemaekers, rientrato a gennaio da un lungo infortunio ma non ancora al meglio. Il belga, inoltre, non è mai stato realmente considerato un vero giocatore da 11 titolare nel Milan, e già la scorsa estate si erano cercate alternative.

L’obiettivo numero 1 era Ziyech, ma non si è mai concretizzato, e ora il marocchino apre vicinissimo alla Roma. Così, con Saelemaekers fermo ai box, Pioli ha puntato su Junior Messias, che però non ha riscosso il successo sperato. Negli scorsi giorni è emersa allora con forza l’ipotesi Zaniolo che, anche se non ancora tramontata, è decisamente messa in crisi dalla ricca offerta del Leeds per il giallorosso. E così, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, Maldini e Massara sembrano intenzionati a dirigersi su un nuovo obiettivo.

Salta Zaniolo, ma il Milan ha l’alternativa sulla destra

I due dirigenti rossoneri sarebbero pronti a volare in Inghilterra per parlare col Newcastle del trasferimento di Allan Saint-Maximin. Secondo la testata francese ‘FootMercato’, entro le prossime 48 ore Maldini e Massara dovrebbero sottoporre alla dirigenza dei Magpies un prestito con diritto di riscatto.

Un’operazione facilitata dal fatto che Saint-Maximin è ormai una riserva nel Newcastle, specialmente dopo gli infortuni patiti nella prima parte della stagione. Il francese, 26 anni a marzo, si sposerebbe bene con lo stile di gioco di Pioli: rapido e tecnico, capace di giocare in più ruoli dell’attacco, ma soprattutto in cerca di riscatto. Sicuramente una trattativa più facile e a buon mercato rispetto a Zaniolo, ma non per questo senza concorrenza: anche il Nottingham Forest sarebbe sulle sue tracce.