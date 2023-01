Roma, nuova super offerta per Zaniolo dalla Premier: le cifre

La Roma ha ricevuto un’offerta molto importante per Nicolò Zaniolo da parte del Leeds United: tutti i dettagli

Zaniolo sta infiammando gli ultimi giorni di mercato. L’esterno offensivo della Roma ha già l’accordo con il Milan per un ingaggio di 3,5 milioni di euro più 500 mila euro di bonus per la qualificazione alla Champions League. Il club rossonero attende gli sviluppi ma la proposta alla Roma non è ancora abbastanza convincente per il direttore sportivo Tiago Pinto: 5 milioni per il prestito più 20 milioni per l’obbligo di riscatto condizionato dalla qualificazione in Champions League e 3 milioni di bonus.

La Roma confida nel florido mercato della Premier League e nelle ultime ore è arrivata un’offerta più alta proprio dall’Inghilterra. Il Leeds, società in cui Vigorelli gestisce Gnonto, ha avanzato una proposta: acquisto a titolo definitivo per 30 milioni più 4 di bonus. Zaniolo vorrebbe restare in Italia, è cresciuto con il mito di Kakà, il suo idolo è Ibrahimovic, ha più volte ribadito al suo entourage e alla Roma che preferirebbe continuare a giocare in serie A o al massimo all’estero, con la possibilità di fare la Champions League, come accadrebbe per esempio al Tottenham.

Roma, l’offerta del Leeds per Zaniolo

La Roma, però, non può permettersi un cattivo affare soprattutto dopo la rottura pubblica e la mancata convocazione di La Spezia. Le parti stanno valutando, Mourinho ha pubblicamente dichiarato la sua convinzione che Zaniolo il 1 febbraio sarà ancora della Roma. Un’ipotesi che rimane complessa, la Premier chiama e sarà complicato trattenere Zaniolo.

L’intrigo continua, il Leeds si è fatto avanti, la Roma e Zaniolo attendono, il Milan sullo sfondo osserva l’evolversi dei fatti. Del resto l’ha detto Maldini: “La strategia rimane sempre la stessa, non aspettatevi colpi a livello dei club inglesi”. L’attaccante giallorosso in questa stagione ha collezionato 17 presenze tra campionato, Europa League e Coppa Italia, segnando 2 gol con 3 assist all’attivo.