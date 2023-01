Espanyol, Cabrera sempre più decisivo: i catalani continuano a stupire

L’Espanyol di Leandro Cabrera è una delle squadre più in forma del campionato spagnolo. Il difensore ha un ruolo chiave.

Il 2023 dell’Espanyol è iniziato nel migliore dei modi. Il club catalano è una delle squadre più in forma del nostro campionato ed è rientrata alla grande dopo i Mondiali di calcio in Qatar. Quest’annata è abbastanza particolare per tutti i campionati, un prima e un dopo che caratterizza le competizioni nazionali. L’Espanyol ha iniziato il 2023 benissimo e deve ciò anche alla difesa e al centrale uruguaiano Leandro Cabrera.

Due pareggi e due vittorie nelle prime quattro sfide del 2023, un rendimento molto alto che ha permesso all’Espanyol di uscire dalla lotta retrocessione e ottenere punti fondamentali per la salvezza. La difesa è il reparto principale del club e ha dimostrato grandi risultati in questa fase della stagione.

Tante partite di qualità e livello con l’Espanyol che ha ripreso la stagione pareggiando 1 a 1 contro il Barcellona di Xavi, nel sempre molto importante derby di Barcellona. La squadra di Xavi è prima in classifica e sta ottenendo grandi risultati, ma l’Espanyol ha disputato una grande gara e li ha fermati nelle loro ‘mura amiche’. Cabrera è uno dei perni della difesa biancoblu.

Espanyol, la difesa sorride con Cabrera

L’esperto centrale uruguaiano è stato premiato nella Top 11 delle ultime due giornate di campionato secondo i portali Whoscores e Sofascore. La recente prestazione contro il Betis ha aiutato molto il club catalano ed i portali statistici hanno sottolineato ciò. Cabrera è molto abile nella fase difensiva, ma aiuta anche in fase di impostazione, aiutando cosi anche gli altri reparti.

Con l’arrivo di Diego Martinez non è cambiato nulla e Cabrera resta fondamentale nelle dinamiche di squadra. Il calciatore ha recuperato 6 palloni e salvato una clamorosa palla gol contro il Betis, il tecnico ha grande fiducia in lui e Cabrera è stato sempre titolare quando disponibile. Il giocatore ha un lunghissimo contratto fino al 2026 ed è destinato a diventare una bandiera del club.