Milan, Pioli preoccupato: ora anche la sua “arma segreta” si è inceppata

Nel Milan dell’ultimo periodo sembra funzionare davvero molto poco e a questo punto Pioli non può non preoccuparsi per quanto sta accadendo

Soltanto due punti nelle ultime tre partite. Dopo la vittoria con la Salernitana con cui è cominciato il 2023, il Milan di Stefano Pioli annaspa vistosamente. I rossoneri sono stati eliminati dal Torino in Coppa Italia, hanno perso la Supercoppa Italiana contro i cugini nerazzurri e faticano in campionato.

La sconfitta di ieri sera all’Olimpico contro la Lazio non ha fatto altro che acuire le difficoltà di una squadra che sembra vivere un momento molto particolare. Il pareggio con la Roma ha aperto una striscia poco gratificante. Il punto più basso è stato raggiunto contro la formazione di Maurizio Sarri, che si è imposta per 4-0. Preoccupa anche il momento di Rafa Leao. Il portoghese, del quale non è ancora chiaro il futuro, ha offerto una prestazione incolore con la Lazio.

Milan, Leao non si salva neppure contro la Lazio: sfilza di insufficienze per il portoghese di Pioli

Dopo le tre sberle rimediate dall’Inter a Riad nella Supercoppa Italiana – decisa dalle reti di Dimarco, Dzeko e Martinez -, il Milan ha incassato un poker dalla Lazio. 180’ in cui la formazione di Stefano Pioli è stata incapace di piazzare anche solo una rete a favore. Negativa la fase difensiva ma anche quella offensiva, come testimoniato dalle pagelle di Rafa Leao.

I commenti sull’attaccante ex Lilla sono stati molto negativi. Tante insufficienze piene per lui. Il suo voto è oscillato tra il 4 della ‘Gazzetta dello Sport’ e di ‘Milan News’ e il 5 piazzato da ‘TuttoSport’, ‘Corriere della Sera’ e ‘Tmw’.

Impietosa in maniera particolare ‘La Gazzetta dello Sport’, che scrive: “I più forti sono i più colpevoli, se va così. Ha due uno contro uno, li gestisce male. E il linguaggio del corpo è pessimo”.

Il ‘Corriere dello Sport’ giustifica invece così il suo 4.5: “Nel Milan che non c’è più soprattutto non c’è più Leao. Senza fame, senza forza di cogliere l’attimo. Serbatoio vuoto e s’è trovato di fronte Marusic in versione leonina. Un paio di cross senza soddisfazione e un tiro e mezzo nel secondo tempo, quando ha provato a fiondarsi in porta”.