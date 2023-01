Udinese, pessimismo per Deulofeu: lo spagnolo rischia un’altra operazione

Deulofeu, fermatosi per infortunio contro la Sampdoria, si è sottoposto ad una serie di esami strumentali. Rischia di restare a lungo ai box.

Continua a piovere sul bagnato per Gerard Deulofeu. Lo spagnolo, rientrato domenica dopo aver saltato per infortunio le precedenti tre sfide di campionato, ha avuto una ricaduta che rischia di tenerlo lontano dai campi di gioco per diverso tempo. La sua gara contro la Sampdoria è durata lo spazio di 13 minuti. Poi, ecco l’ennesimo guaio che lo ha costretto ad uscire dal rettangolo di gioco e sottoporsi a nuovi controlli.

E dire che la stagione, per l’ex Barcellona e Milan, fino a novembre era stata eccellente. Per lui, in totale, 2 reti e 6 assist in 15 apparizioni complessive in campionato. Un bottino ulteriormente arricchito, poi, dalla rete e dal passaggio vincente messi a referto in due presenze in Coppa Italia. In seguito, invece, sono arrivati alcuni acciacchi che gli hanno impedito di giocare alla ripresa della Serie A contro l’Empoli, la Juventus ed il Bologna.

Nei giorni scorsi le sue condizioni sembrano essere migliorate, al punto da spingere il tecnico Andrea Sottil a gettarlo nella mischia nella ripresa. Poco dopo essere entrato, però, l’attaccante si è fermato ancora per colpa di un problema al ginocchio destro. Oggi lo staff medico bianconero lo ha sottoposto ad esami strumentali che, se da una parte, non hanno fatto emergere lesioni di sorta, dall’altra non hanno tranquillizzato minimamente il club e la piazza friulana.

Deulofeu, arriva il report sulle sue condizioni fisiche

La società, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha spiegato che in “seguito a ripetuti episodi di instabilità al ginocchio destro, in assenza di traumi distorsivi, ha deciso di ricorrere ad una consulenza specialistica per valutare l’iter di recupero più idoneo”. Una scelta condivisa con il giocatore.

Ulteriori controlli avranno luogo a stretto giro di posta ma, secondo quanto raccolto da ‘SerieANews.com’, filtra pessimismo sulle sue condizioni: il giocatore rischia un nuovo intervento chirurgico, con conseguente stop. Una tegola vera e propria per l’Udinese, che complica pure i piani di mercato della dirigenza. Deulofeu, infatti, di recente era finito nel mirino dell’Aston Villa. Anche la Roma aveva iniziato a fare dei sondaggi, ritenendolo un ottimo sostituto di Nicolò Zaniolo in procinto di lasciare la Città Eterna.