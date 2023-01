Fiorentina, rinforzo in attacco: arriva Brekalo, battuto anche il Napoli

Fiorentina, ecco il volto nuovo in attacco: arriva il croato Brekalo. Battuta anche la concorrenza del Napoli, il punto di SerieANews.com

La Fiorentina ha il problema del gol, fa fatica con il rendimento di Jovic e Cabral, ha cercato di prendere Petagna senza riuscire a convincere il Monza. Sul centravanti non ci sono novità ma nel frattempo si rinforza il reparto offensivo con un giocatore polivalente.

Come raccolto da SerieANews.com, ora arriva Josip Brekalo che al Wolfsburg sta trovando poco spazio, ha accumulato solo sette presenze di 314 minuti complessivi con due assist probabilmente per la situazione del contratto in scadenza a giugno 2023. La trattativa è stata tormentata, del resto l’entourage del giocatore croato è un cliente tosto in sede di trattative, ne è consapevole il Torino che non è riuscito a riscattarlo.

Ha provato a farsi avanti il Monza ma non ha raggiunto l’accordo con il suo entourage probabilmente anche per la crescita della squadra di Palladino con i gol di giocatori come Caprari e Ciurria. La Fiorentina ci lavora da settimane, sembra aver definito tutto già un po’ di tempo fa ma poi l’affare è sfumato con la concorrenza che è tornata a diventare folta.

Fiorentina, arriva a Brekalo: battute Napoli e Udinese, ma ora occhio a Nico Gonzalez

L’Udinese deve rimediare all’assenza di Deulofeu, aveva individuato in Brekalo un giocatore pronto a sostituirlo in maniera efficace, il Napoli è storicamente interessato al talento croato. Negli ultimi due anni Brekalo era presente nelle liste mercato del club azzurro come profilo polivalente, adattabile in più zone della trequarti, un po’ come Raspadori che poi è arrivato in pieno agosto.

Il Napoli ha avuto dei contatti con l’entourage, era pronto a sfruttare l’opportunità magari cedendolo in prestito altrove vista l’abbondanza che ha sul fronte offensivo. La Fiorentina ha capito che doveva affondare il colpo e l’ha fatto, i contatti sono sempre più vivi, le parti stanno definendo tutti gli accordi e a breve l’affare dovrebbe essere concluso.

L’arrivo di Brekalo riapre la questione Nico Gonzalez, il Leicester ha presentato una proposta di 34 milioni di euro che finora è stata rifiutata dalla Fiorentina. Chissà che l’acquisto di Brekalo non determini la partenza dell’argentino, lo scopriremo a breve, entro il gong del mercato di martedì 31 alle ore 20.

Brekalo intanto è pronto alla nuova avventura, nonostante il contratto in scadenza ha chiesto al suo entourage di trovare una sistemazione nel mercato invernale. Vuole rilanciarsi, tornare al rendimento avuto al Torino in cui in 33 presenze tra campionato e Coppa Italia ha segnato sette gol e realizzato due assist.