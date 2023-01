Milan, Adani e i dubbi su Zaniolo: “Ma cosa risolve?”

Arrivano le parole di Lele Adani su Nicolò Zaniolo e il possibile acquisto da parte del Milan: l’opinionista esprime i suoi dubbi

Il Milan si è fatto avanti per acquistare Nicolò Zaniolo dalla Roma. L’attaccante giallorosso ha definitivamente rotto con l’ambiente e infatti ha rifiutato la convocazione per la partita di La Spezia. José Mourinho ha parlato chiaro in diretta riguardo la possibile cessione del giocatore, pensando che il club debba prendere provvedimenti seri per il suo comportamento. Zaniolo ha scelto i colori rossoneri, sono loro la prima scelta e infatti non ha intenzione di accettare la ricca offerta del Bournemouth.

Il Bournemouth e il Leeds hanno offerto alla Roma 30 milioni di euro più bonus per acquistare Zaniolo. L’idea dell’attaccante giallorosso è di proseguire la carriera in Serie A, ma il Milan non va oltre il prestito con diritto di riscatto, al massimo obbligo, ma a determinate condizioni. Dunque, potrebbe anche decidere di restare alla Roma in attesa di capire cosa succederà nei prossimi mesi, visto che ha comunque un contratto in scadenza nel 2024.

Milan, lo sfogo di Adani su Zaniolo

Daniele Adani, ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato ai microfoni della Bobo TV su Twitch: “Bisogna fare un’analisi dettagliata su Zaniolo, perché sarebbe un’occasione più che una richiesta reale del Milan. Ma cosa risolve dal punto di vista tecnico-tattico il suo acquisto per Pioli? Il Milan ha dimostrato, in questi anni, di avere un gioco corale, coi giocatori connessi gli uni con gli altri. Lui è particolare, non potrebbe arrivare e giocare a modo suo, come invece è abituato in un contesto come quello della Roma, dov’è più libero”. Parole chiare, che dimostrano come sia complicato immaginare l’adattamento dell’attaccante nel contesto Milan.

Sta di fatto che a destra la squadra di Stefano Pioli ha delle lacune, visto che Messias e Saelemaekers non stanno rendendo come dovrebbero. E infatti il Milan è stato abbastanza criticato da parte dei suoi tifosi, viste le cinque partite senza vittoria tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa. E non è detto che Zaniolo risolva i problemi, anzi.