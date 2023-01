Serie A, i top della giornata 19: il sorpasso di Meret

Il Napoli è la capolista, ha chiuso il girone d’andata a quota 50 punti. Un percorso in cui c’è anche il grande contributo di Meret che sorpassa Vicario in testa alla nostra classifica generale.

Procede ogni settimana il sondaggio sul canale Youtube di SerieANews (vi invitiamo ad iscrivervi) riguardo ai migliori di ogni turno di campionato. Ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti. Il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno.

Stavolta hanno votato 5549 persone, vi ringraziamo per la vostra partecipazione che ha stabilito dei risultati interessanti anche dopo questo weekend.

La parata di Meret su Piatek ha evitato un finale di sofferenza al Napoli contro la Salernitana. È l’immagine del riscatto per il portiere azzurro che sorpassa Vicario in testa alla classifica.

Il Napoli ha chiuso il girone d’andata anche con la miglior difesa, Di Lorenzo è il volto copertina soprattutto in virtù del gol che ha sbloccato la partita a Salerno.

Luis Alberto è uno degli artisti del capolavoro che la Lazio ha proposto in campo contro il Milan, i nostri utenti l’hanno premiato come miglior centrocampista dell’ultima giornata del girone d’andata. Chiude Lookman, protagonista in Juventus-Atalanta con doppietta e assist a Maehle per il gol del momentaneo 2-2.

Meret ha messo le mani sul Napoli

La Salernitana contro il Napoli ha realizzato una partita d’impostazione soprattutto difensiva, riuscendo a produrre solo due tiri in porta con Piatek. In entrambe le occasioni ci ha messo le mani Meret che, come accaduto anche in altre partite, ha dato il suo contributo per la cavalcata del Napoli.

È partito di maggioranza, Meret ha incassato il 61% delle preferenze sorpassando Vicario in testa alla classifica generale. Alle sue spalle ci sono Milinkovic Savic del Torino con il 29% e Montipò del Verona al 10%.

Il portiere granata ha compiuto due parate importanti su Kouamè e Barak, i nostri utenti su Youtube gli hanno dato il 29% di voti. Montipò è stato protagonista nel primo tempo della vittoria contro il Lecce con le parate su Colombo e Blin, chiude al terzo posto nella graduatoria dei portieri.

Di Lorenzo batte Marusic, il Napoli passa a Salerno nel segno del suo capitano

Il Napoli a Salerno nel primo tempo non ha brillato, l’ha spiegato anche Spalletti nel post-partita. È stato decisivo il gol di Di Lorenzo a fine primo tempo per indirizzare la partita verso la vittoria. Il capitano azzurro ha avuto il 68% di preferenze, distanziando i concorrenti.

Insegue Marusic (18% di voti), protagonista di una straordinaria prestazione contro il Milan. Ha neutralizzato Leao negli uno contro uno e a livello propositivo si è fatto avanti più volte, come dimostra anche l’azione del secondo gol della Lazio. Il suo inserimento su assist di Pedro propizia il gol, Zaccagni si è fatto trovare pronto dopo che il pallone si è stampato sul palo.

Dopo Hickey, il calcio italiano ha trovato un altro talento scozzese: è Doig del Verona, che con il suo sinistro è una risorsa importante. Lo dimostra l’assist per il gol di Depaoli che ha sbloccato il risultato contro il Lecce.

Conclude la classifica con il 7% dei voti Ferrari del Sassuolo che non solo gestisce abbastanza bene la difesa contro i tentativi offensivi del Monza ma fa anche gol.

Luis Alberto disegna calcio e comanda anche nella nostra classifica

Luis Alberto in Lazio-Milan ha disegnato calcio, realizzato giocate straordinarie come il velo sul primo gol biancoceleste e l’assist per il quarto gol di Felipe Anderson. Si è preso la scena aggiungendo creatività, fantasia e fornendo anche soluzioni al gioco della Lazio. I nostri utenti l’hanno premiato con il 54% dei voti.

Anguissa (19% dei voti) ha avuto il merito di cambiare la partita a Salerno, sul gong del primo tempo ha trovato il varco giusto, letto il passaggio di Mario Rui e servito a Di Lorenzo la palla del vantaggio. I nostri utenti l’hanno premiato con il 19%, che vale il secondo posto nella classifica di questa giornata il centrocampista camerunense.

Al terzo posto c’è l’eroe dell’Empoli a San Siro: Tommaso Baldanzi (14%) che ha realizzato il gol-vittoria della squadra di Zanetti. È al quarto gol in dieci presenze, numeri che lo incoronano per diventare un profilo ambito durante il prossimo mercato estivo.

Al quarto posto c’è un altro giovane talento italiano: Niccolò Fagioli, centrocampista classe ‘2001 che contro l’Atalanta si è procurato il rigore trasformato da Di Maria e ha anche realizzato l’assist a Milik per il gol del momentaneo 2-1.

Comanda Lookman, il nuovo diamante di casa Atalanta

L’Atalanta sta rinnovando il suo ciclo. Zapata e Muriel non sono più centrali, Malinovskyi è andato via, Pessina anche trasferendosi la scorsa estate al Monza. Il nuovo che avanza è rappresentato da Scalvini, Lookman, Hojlund, con la sapiente regia di Koopmeiners.

Lookman è il diamante più prezioso in questo momento, contro la Juventus ha fatto doppietta e servito anche l’assist a Maehle. C’è praticamente il suo zampino in tutti e tre i gol realizzati dall’Atalanta sul campo della Juventus. I nostri utenti l’hanno premiato con il 48% dei voti.

Insegue Osimhen al 37%, il centravanti nigeriano è stato decisivo anche a Salerno. Prima la girata su calcio d’angolo respinta da Ochoa, poi il gol annullato per fuorigioco realizzato con una coordinazione fantastica e infine la rete del raddoppio ad inizio ripresa. È il tredicesimo gol su quindici presenze in campionato, il quattordicesimo su diciannove gare (neanche tutte dal primo minuto) a livello stagionale. Victor comanda con ampio distacco anche la classifica generale degli attaccanti nel nostro sondaggio, del resto è il capocannoniere del campionato.

Zaccagni ha fatto impazzire il Milan, prodotto tante situazioni offensive. Ha segnato la rete del raddoppio, ispirato il gol di Milinkovic Savic, è stato praticamente pericoloso su ogni pallone toccato. Incassa il 9% dei voti, posizionandosi al terzo posto.

In quarta posizione chiude Abraham al 6%, l’attaccante della Roma ha segnato un bellissimo gol e propiziato anche quello di El Shaarawy. Ha fatto la torre di testa su lancio di Smalling, ispirando l’avanzata di Dybala che poi ha avuto la classe e la lucidità di premiare il compagno di squadra.

Le classifiche

CLASSIFICA DICIANNOVESIMA GIORNATA

PORTIERI

Meret 5 punti

Milinkovic Savic 3 punti

Montipò 2 punti

DIFENSORI

Di Lorenzo 5 punti

Marusic 3 punti

Doig 2 punti

Gian Marco Ferrari 1 punto

CENTROCAMPISTI

Luis Alberto 5 punti

Anguissa 3 punti

Baldanzi 2 punti

Fagioli 1 punto

ATTACCANTI

Lookman 5 punti

Osimhen 3 punti

Zaccagni 2 punti

Abraham 1 punto

La graduatoria ruolo per ruolo: con il sorpasso di Meret è ancora di più dominio Napoli

CLASSIFICA GENERALE

PORTIERI

Meret 31 punti

Vicario 28 punti

Maignan 10 punti

Ochoa 10 punti

Milinkovic Savic 10 punti

Silvestri 9 punti

Falcone 8 punti

Audero 8 punti

Perin 7 punti

Carnesecchi 7 punti

Montipò 7 punti

Handanovic 6 punti

Sepe 5 punti

Radu 5 punti

Dragowski 5 punti

Di Gregorio 4 punti

Provedel 3 punti

Musso 2 punti

Consigli 2 punti

Terracciano 2 punti

Szczesny 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 20 punti

Baschirotto 11 punti

Mazzocchi 10 punti

Dimarco 9 punti

Smalling 8 punti

Danilo 8 punti

Milenkovic 7 punti

Udogie 7 punti

Theo Hernandez 6 punti

Mario Rui 6 punti

Umtiti 5 punti

Di Lorenzo 5 punti

Dumfries 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Bremer 5 punti

Carlos Augusto 5 punti

Parisi 5 punti

Scalvini 5 punti

Acerbi 3 punti

Fazio 3 punti

Soppy 3 punti

Demiral 3 punti

Bijol 3 punti

Doig 3 punti

Kalulu 2 punti

Colley 2 punti

Darmian 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Aiwa 2 punti

Zalewski 2 punti

Posch 1 punto

Colley 1 punto

Chiriches 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

Bradaric 1 punto

Casale 1 punto

Reca 1 punto

S.Bastoni 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 19 punti

Tonali 18 punti

Lobotka 15 punti

Koopmeiners 15 punti

Barella 14 punti

Anguissa 11 punti

Zielinski 10 punti

Bennacer 8 punti

Brahim Diaz 7 punti

Vlasic 6 punti

Luis Alberto 6 punti

Calhanoglu 6 punti

Kostic 5 punti

Lazovic 5 punti

Elmas 5 punti

Radonjic 4 punti

Fagioli 4 punti

Miretti 3 punti

Rabiot 3 punti

Hjulmand 3 punti

Baldanzi 3 punti

Lovric 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Bonaventura 2 punti

Pereyra 2 punti

Samardzic 2 punti

Sensi 2 punti

Djuricic 1 punto

Frattesi 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Candreva 1 punto

Linetty 1 punto

Marin 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 35 punti

Vlahovic 19 punti

Kvaratskhelia 19 punti

Dybala 14 punti

Rafael Leao 10 punti

Lookman 10 punti

Dzeko 8 punti

Arnautovic 6 punti

Immobile 6 punti

Lautaro Martinez 6 punti

Simeone 5 punti

Felipe Anderson 5 punti

Zaccagni 4 punti

Abraham 4 punti

Beto 3 punti

Giroud 3 punti

Bonazzoli 3 punti

Lozano 3 punti

Laurientè 3 punti

Kean 3 punti

Nzola 2 punti

Ciurria 2 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Zaccagni 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Colombo 2 punti

Luka Romero 2 punti

Pellegri 1 punto

Berardi 1 punto

Gabbiadini 1 punto

Gytkjaer 1 punto