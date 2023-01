Napoli, che girone d’andata: a Salerno la risolvono Di Lorenzo e Osimhen

Il Napoli di Spalletti chiude il girone di andata in testa. Dominio assoluto degli azzurri che vincono anche a Salerno.

Il Napoli di Luciano Spalletti termina il girone di andata così come l’ha cominciato. Gli azzurri vincono il derby campano a Salerno e chiudono il girone a quota 50, numeri straordinari e che vedono la formazione partenopea con una media punti da 100 punti in classifica. Il Napoli vola in fuga ed in vista dei match di domani allunga a +12 sul Milan e +13 sull’Inter di Simone Inzaghi.

Gara senza storia fin dai primi minuti con il club partenopeo che fa la gara e la Salernitana di Nicola che prova a chiudere gli spazi, ma in difficoltà dopo le recenti batoste. A complicare le cose ci pensano gli infortuni con Nicola che perde subito per un problema muscolare il difensore Gyomber. Osimhen è tra i migliori e ci prova a più riprese, anche con un gol annullato.

Il Napoli trova il vantaggio a fine primo tempo dopo una bella azione corale e che il capitano Di Lorenzo chiude nel migliore dei modi. Il Napoli finisce il primo tempo in vantaggio, consapevole di trovarsi in una buona condizione e con un discreto vantaggio sui rivali. Troppo poco per la squadra di Nicola, impaurita ed apparsa troppo attendista.

Salernitana-Napoli, gli azzurri volano in classifica

Il Napoli parte a razzo anche nel secondo tempo e trova il vantaggio dopo pochi minuti di gioco. Grande azione di Elmas che colpisce il palo e il capocannoniere Osimhen chiude tranquillamente con un tap in che gli regala la tredicesima rete stagionale. Volano gli azzurri e manda segnali scudetto a tutte le avversarie.

La Salernitana ci prova ma davvero troppo poco e l’unica vera occasione arriva a pochi minuti dal termine. Svarione di Di Lorenzo che perde palla troppo facilmente, ne approfitta Piatek che colpisce il palo ma è decisivo il tocco di Meret. Curiosa la scelta di Spalletti che fa i primi cambi solo all’85, ma il Napoli è sempre più in testa e questo conta. Primo a quota 50 dopo 19 turni di Serie A.