Juve, la curiosa sfida di Milik a Marcel Jacobs: “Sei pronto?”

La Juventus e Arkadiusz Milik sono al lavoro in vista del match di Serie A contro il Monza di Raffaele Palladino.

La Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo uno dei periodi più complicati della sua storia recente. Il club bianconero ha ricevuto 15 punti di penalizzazione dopo i fatti legati all’operazione Prisma e c’è grande ansia tra i tifosi per il futuro. La società è alle prese con altre importanti sentenze e non è escluso che le cose possano peggiorare in chiave futura.

Intanto la squadra, dopo il pari casalingo contro l’Atalanta, pensa alla prossima sfida di campionato. I bianconeri ospiteranno il Monza dell’ex Raffaele Palladino, un crocevia importante con Chiesa & co. che proveranno a vendicare il clamoroso 1 a 0 subito in Brianza, successo che è stato il primo in Serie A per il Monza.

Allegri ha dovuto fare i conti con diversi problemi in questa stagione, soprattutto legati agli infortuni. Da Pogba a Dusan Vlahovic, senza dimenticare il rientrante Federico Chiesa, sono stati tanti i calciatori alle prese con stop fisici in questa stagione. Il centravanti polacco Arkadiusz Milik è stata una delle note liete del club bianconero nel corso di questa prima parte di stagione.

Juventus, Milik sfida Marcel Jacobs

L’ex attaccante del Napoli ha collezionato finora 8 reti in 22 presenze ed ha avuto spesso un ruolo decisivo. Milik ha giocato bene sia in coppia con Vlahovic che come sostituto del centravanti serbo. Nelle ultime ore il calciatore polacco ha scatenato i social con una curiosa sfida.

Il campione polacco ha pubblicato una Instagram Stories dove sfida in maniera scherzosa il campione di atletica Marcel Jacobs, anch’egli molto attivo sui social network. Milik ha postato una foto mentre corre ed ha taggato il campione dei 100 metri e della 4×100 Jacbos con due faccine, una tartaruga e il messaggio: “Sei pronto? Io si”.