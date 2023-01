Juventus, c’è un’altra gatta da pelare: Allegri rimane di sasso

Ancora problemi in casa Juventus. Come se non bastasse la grana stipendi e plusvalenze arriva anche il duro attacco.

Non è certamente un momento positivo in casa Juventus. La penalizzazione di 15 punti ha allontanato e non poco i bianconeri dalla zona Champions League. Gli uomini di Allegri si sono trovati così, nel giro di pochi giorni, dal sognare la rimonta Scudetto al ritrovarsi nel guado di metà classifica.

Problemi che però arrivano anche dal calciomercato. O meglio a corollario di ciò che è il calciomercato. La Juventus sarebbe ad un passo dal cedere Weston McKennie al Leeds. Manca ancora l’intesa sulla cifra, ma filtra ottimismo. Nelle scorso ore si era parlato anche di un inserimento dell’Arsenal. Una notizia che aveva portato alcune critiche da parte dei tifosi Gunners che non si spiegavano questa mossa di mercato.

Critiche che, a loro volta, hanno incontrato la dura risposta del padre di McKennie il quale, su Twitter, ha risposto in maniera piccata a quanti definivano suo figlio non adatto all’Arsenal. Il botta e risposta si è ad un certo punto esteso anche ai tifosi della Juventus con McKennie senior che nella sua filippica non ha risparmiato nemmeno quelli che a breve potrebbero essere gli ex supporters del figlio.

McKennie, il padre attacca i tifosi della Juventus: “Sono prevenuti!”

Uno di motivi principali sono le critiche circa le prestazioni di McKennie. Prendendo spunto da uno dei tweet che criticava Allegri per aver fatto giocare Chiesa fuori ruolo, McKennie senior utilizza il tutto per difendere il figlio: “Quindi se Chiesa gioca fuori ruolo è giustificato, se gioca McKennie fuori ruolo va bene e i tifosi sono pronti a cederlo!”

Una critica nemmeno tanto velata nei confronti di Allegri reo, a detta del genitore, di aver fatto giocare spesso fuori ruolo il calciatore. McKennie senior conclude con una critica nei confronti dei tifosi bianconeri: “Prevenuti!”. Non certo il modo migliore per lasciarsi con quella che, qualora dovessero risolversi gli ultimi intoppi con il Leeds, potrebbe presto essere l’ex tifoseria di McKennie.