Girona-Barcellona, Gutierrez sfida Balde: i numeri lo premiano

Il prossimo turno di campionato vedrà il Barcellona capolista di Xavi impegnato contro il Girona in trasferta. La squadra blaugrana affronterà un derby catalano con una delle squadre rivelazione della stagione, un club che partiva con l’obiettivo salvezza e che è attualmente tranquillamente situato all’undicesimo posto della classifica. Ci sono tanti motivi d’interesse per vedere questo match.

Nei padroni di casa c’è curiosità per vedere all’opera il giovane Miguel Gutierrez, uno dei calciatori di maggior prospettiva a livello internazionale. Il calciatore ha giocato anche spezzoni con la maglia del Real Madrid, ma ora è diventato titolare indiscusso e con un ottimo minutaggio tra le fila del club catalano. Per Gutierrez sarà la prima da titolare contro lo storico club blaugrana.

C’è curiosità per la sfida sulla fascia tra Gutierrez e Balde, due dei giovani più interessanti del panorama spagnolo. Da chiarire se Balde sarà titolare tra gli uomini di Xavi, desiderosi di mantenere o ampliare il distacco sul Real Madrid. La vittoria in supercoppa ha dato grande entusiasmo e il Barcellona ha trovato la giusta quadra. Occhio però al prossimo avversario in campionato.

Girona-Barcellona, sarà anche sfida tra Gutierrez e Balde

Miguel Gutierrez e Alejandro Balde sono due dei calciatori di maggior successo tra i giovani spagnoli. Miguel è campione d’Europa con la Spagna Under 19 e c’è la consapevolezza che presto potrebbe avere successo con le categorie superiori, a partire dall’Under 21 e magari successivamente con la Nazionale maggiore. De La Fuente conosce molto bene sia Gutierrez che Balde e li tiene in considerazione per il cambio generazionale che la Spagna sta affrontando.

Il calciatore ha avuto una buona crescita in questa stagione, ha dato un apporto non solo difensivo ma anche offensivo. Miguel ha effettuato 3 assist ed ha presenziato al 12 % nei gol del Girona. E’ inoltre uno dei calciatori della rosa con risultati migliori per quel che riguarda i recuperi. Al momento vince lui la sfida con Balde e potrà dare un importante apporto il prossimo turno di campionato.