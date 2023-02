Roma, Mourinho sorprende: “Potevo andare via a Dicembre”

Importante vittoria della Roma di Josè Mourinho. I giallorossi hanno battuto l’Empoli e agganciato l’Inter al secondo posto.

Dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia tre giorni fa la Roma di Josè Mourinho si è riscattata. Il club giallorosso, nell’anticipo di Serie A, ha liquidato con un netto 2 a 0 l’Empoli ed ha raggiunto momentaneamente l’Inter al secondo posto in classifica, rientrando in piena zona Champions League. Decidono le reti, entrambe nei primi minuti di Ibanez e Tammy Abraham, sempre più in ripresa.

Dopo le polemiche per il clamoroso tonfo di coppa il club ha mostrato una grande reazione e solo un ottimo Vicario ha evitato una situazione peggiore. In conferenza stampa Mourinho ha risposto alle critiche ed ha avuto un tono deciso spiegando la situazione del club capitolino. Ecco le sue parole:

“Abbiamo giocato contro una squadra in gran forma ma soprattutto nei primi trenta minuti abbiamo mostrato un gioco ben definito. Poi l’intensità si è abbassata e naturalmente abbiamo giocato in modo diverso. Dybala aveva qualche problemino, Pellegrini ha fatto uno sforzo, ma l’importante è aver conquistato tre punti contro un’ottima squadra. L’ho detto a fine gara anche al loro tecnico Zanetti”.

Roma, Mourinho su Smalling e Zaniolo

Il tecnico ha trattato di tanti temi e non poteva mancare la questione Zaniolo. Ecco le sue parole a riguardo: “Zaniolo non mi deve niente, è un problema della società e lo deve risolvere con la società. Futuro Smalling? Io non devo convincere nessuno, qualche volta sembra come se fossimo impegnati nella lotta salvezza, invece siamo li a lottare con tutte le migliori”.

Infine una riflessione sulla sua panchina e il tecnico sorprende: “A Dicembre potevo andare via, ma ho scelto di restare qui. Questa è la mia vita, va bene cosi. Solo trenta secondi per Belotti? Sono meglio di zero ed anche in trenta secondi puoi aiutare la tua squadra a vincere. Non cambia assolutamente niente”.