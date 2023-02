Doppia cessione illustre alle porte: il PSG prepara lo spazio per Skriniar

Il PSG muove dei significativi passi per accogliere in estate Milan Skriniar ma i tifosi francesi storcono il naso dinanzi alla nuova politica del club.

La Premier League è stata teatro di una grande campagna acquisti per ciò che concerne il calciomercato di gennaio. L’Arsenal ad esempio ha strappato Jorginho a una diretta avversaria mentre il Chelsea ha sborsato 121 milioni di euro per Enzo Fernandez dal Benfica. Quello della Serie A invece è stato un mercato piuttosto povero e correttivo della stagione in corso.

Non si può dire molto di differente della Ligue 1 rispetto a quanto si è verificato in Italia. L’emblema è stato chiaramente il PSG. Le spese folli del passato, che hanno rivoluzionato i parametri dei trasferimenti in tutto il Vecchio Continente sono ormai un ricordo.

Anche lo sceicco Al-Khelaifi è divenuto misurato e mitigato nelle decisioni, anche perché ha degli obiettivi ben precisi. Il grande affare del PSG infatti è Milan Skriniar, che dovrebbe arrivare salvo clamorose sorprese dall’Inter a giugno. Per fare in modo che ciò accade nel modo più sostenibile possibile sono state prese delle decisioni fin da ora.

PSG al risparmio in attesa di Skriniar: tifosi insoddisfatti

Come riferito da ‘l’Equipe’, rispetto agli sfarzi del passato i parigini ora sono più attenti negli esborsi, poiché devono abbassate il monte ingaggi del 30% entro l’inizio della prossima annata sportiva. Ciò a causa dei paletti che sono stati imposti dal fair-play finanziario stabilito dalla UEFA.

I margini di manovra sono del tutto ridotti e ancor di più a gennaio, considerando che le grandi campagne di investimento si realizzano in estate. Questa presa di posizione di certo non è stata accolta con entusiasmo dai tifosi, abituati a tutt’altro atteggiamento da parte della società e perciò sono state davvero tante le critiche, anche perché ad oggi Mbappé e Neymar sono fermi per infortunio. I parigini fanno orecchie da mercante e pensano alla cessione di Sergio Ramos e Presnel Kimpembe. In compenso Messi e Marquinhos si avvicinano al rinnovo e Skriniar all’arrivo. Sarà lui il grande colpo.