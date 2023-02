Inter, non solo Skriniar: l’altro caso che può scuotere club e tifosi

Si è parlato tanto del caso Milan Skriniar in casa Inter, ma c’è un altro nome che sta attirando i dubbi del club e dei tifosi.

L’Inter vive una stagione altalenante, dove i risultati arrivano in maniera ballerina. Troppo, per una squadra che ha cominciato la stagione con la prerogativa di combattere per lo Scudetto. Ad oggi, il titolo è un obiettivo lontano anche se i nerazzurri sono secondi in classifica. La distanza dal Napoli è rilevante, e senza quella solidità che è mancata in alcuni match della stagione, difficilmente ci potrà essere una concreta rincorsa.

Simone Inzaghi, d’altro canto, ha portato a casa il primo trofeo stagionale con la Supercoppa italiana, battendo il Milan in un derby che metteva in palio un risultato molto importante. Poi, però, la stessa Inter è caduta contro l’Empoli, squadra ampiamente alla portata, confermando quanto ci sia ancora tanto lavoro da fare sotto il punto di vista caratteriale.

Certo, anche alcune situazioni interne non contribuiscono a trovare quella serenità necessaria a costruire un collettivo solido e determinato. In primi la situazione di Milan Skriniar, partito con la fascia di capitano al braccio, ed oggi quasi un separato in casa. Certo, lo slovacco proseguirà la stagione con l’Inter e col club c’è intesa sul voler andare avanti senza rotture che debbano portare lo stesso difensore a restare fuori dal rettangolo di gioco.

Inter, non solo Skriniar: anche Onana ora è un caso

Skriniar continuerà a giocare, senza quella fascia di capitano ed in generale con la consapevolezza che alla fine della stagione le strade si separeranno: ad attenderlo c’è il Paris Saint Germain, con la quale lo slovacco ha già firmato un accordo. Ma c’è anche un altro giocatore sul quale si sono aperti grandi dubbi sul futuro. Si tratta di Andrè Onana, arrivato negli scorsi mesi ed individuato come erede di Samir Handanovic per la porta. Ad oggi, però, le cose sembrano essere cambiate in maniera sorprendente.

L’estremo difensore camerunese, infatti, non ha convinto fino in fonda la società. Qualche inciampo di troppo, poche garanzie rispetto a quelle che la piazza nerazzurra ha avuto negli scorsi anni con Handanovic tra i pali. Dunque, già la prossima estate – secondo quanto riportato oggi da ‘Tuttosport’ – Onana potrebbe andare via. Una svolta a tratti clamorosa, che ovviamente fa tremare tutta la piazza. I tifosi, infatti si domandano come possa il club aver puntato un portiere (arrivato pur sempre a zero, va detto) che non ha dimostrato minimamente il valore sperato.

Tra i 25 ed i 30 milioni – si legge – la proposta necessaria per lasciar partire Onana. In estate c’è questa probabilità, e già si parla anche dei possibili sostituti: da Neto a Bayindir, i primi nomi per prendere il posto di nuovo portiere dell’Inter.